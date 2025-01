La Justicia confirma que TikTok debe ser prohibida a partir del domingo en Estados Unidos: lo dejan todo en manos de Trump

Estos días son críticos para la matriz de TikTok en Estados Unidos. Una ley la obliga a ser vendida a una empresa que sea estadounidense y retirarse de China o ser vetada en este país. El plazo fijado para este veto, en el caso de que no sea vendida, llega el domingo 19 de enero y TikTok confiaba en que la justicia diera más tiempo para estudiar la situación.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha hablado, y los nueve jueces han apoyado mantener esta ley y abren la puerta a que el domingo veamos como TikTok no se pueda usar en Estados Unidos. Uno de los mercados más mayoritarios. Tal es su influencia que ya surgieron rumores de que Elon Musk la pudiera comprar o incluso la intención pública de Mr.Beast.





La única esperanza que tienen ahora mismo es que el Gobierno Federal le conceda una prórroga de 100 días. Pero solo si da señales de que está comenzando a moverse para venderse a otra empresa. Algo que no ha ocurrido, y también en un momento donde el poder está a punto de cambiar de manos.





Esta ley resulta de un deseo de mantener la seguridad nacional del país, evitando que China pueda conseguir información a través TikTok de sus ciudadanos. La justicia ha determinado que esta ley no afecta al derecho a libertad de expresión, la primera enmienda de su Constitución, explicándolo de la siguiente manera:

“No cabe duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una amplia y diferente vía de expresión, modo de comunicarse y fuente de comunidad. Pero el Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para resolver sus preocupaciones, bien fundamentadas, sobre la seguridad nacional en torno a las prácticas de recolección de datos de TikTok y en torno a su relación con un adversario extranjero”

El Gobierno saliente de Biden ha decidido no hacer nada al respecto, y deja cualquier decisión en manos de Trump que jura el cargo un día después de este veto. El presidente electo Trump ya ha mantenido conversaciones con China en este respecto e incluso ha invitado al consejero delegado de TikTok a su ceremonia de investidura.

“El Congreso me ha dado la decisión, así que seré yo quien decida”, es como ha respondido Trump tras ser preguntado sobre los pasos que va a dar. No ha dicho ni que va a seguir adelante con este veto, y tampoco si va a levantar la prohibición en el caso de TikTok no sea vendida a una empresa de Estados Unidos.

Vía | El País

