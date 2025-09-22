Trump da detalles sobre los "patriotas" que salvarán TikTok, aunque China quiere mantener parte de su poder

El culebrón que se ha formado en torno al futuro de TikTok en Estados Unidos está acercándose al final (o eso es lo que parece). Tras meses de incertidumbre y una legislación que amenazaba con su prohibición total en el país, el presidente Donald Trump ha dado nuevos detalles sobre las personas que podrían terminar comprando parte de TikTok para que los estadounidenses no pierdan el acceso a esta red social.

En concreto, ha apuntado a nombres de "patriotas", que en sus palabras tomarán las riendas de la popular aplicación de vídeos cortos tras separarse del control por parte de China.

Compradores. Entre los protagonistas de este acuerdo de alto calibre se encuentran el magnate de los medios Rupert Murdoch (dueño de FOX), su hijo Lachlan, y el fundador de Oracle, Larry Ellison. Una información que el propio Trump ha dado este fin de semana en una entrevista en Fox News, donde él confirmó que el acuerdo para la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos es inminente.

Un hombre llamado Lachlan está involucrado. Lachlan Murdoch... Rupert probablemente también estará en el grupo", afirmó Trump, añadiendo a la lista a otros gigantes tecnológicos como el CEO de Dell, Michael Dell.

Y aunque Trump no especificó si se trataba de inversiones personales, fuentes citadas por Deadline otros medios han aclarado que sería Fox Corp, la empresa dirigida por Lachlan Murdoch, la que entraría en el consorcio de inversores.

Por qué. El acuerdo, que según la Casa Blanca ya está pactado a falta de la firma final, busca resolver las preocupaciones de seguridad nacional que originaron la ley de "venta o prohibición" aprobada por el Congreso en 2024 bajo la administración Biden.

Algo que acabó originando la prohibición de usar TikTok en Estados Unidos durante unas horas, hasta que el propio Trump anunció una ampliación del plazo para aplicar esta nueva norma, haciendo que se diera margen para resolverlo. Algo que pasa por 'independizar' TikTok de China para que pase a control estadounidense.

TikTok de EEUU. Según los detalles que han trascendido, la nueva estructura de TikTok en EE. UU. se organizará teniendo una propiedad mayoritariamente estadounidense. La matriz china, ByteDance, reducirá su participación a menos del 20%, mientras que un consorcio de inversores estadounidenses, que incluiría a Oracle, la firma de capital de riesgo Silver Lake y Andreessen Horowitz, controlaría cerca del 80% de la nueva entidad.

Esto es algo que también se verá reflejado en la junta directiva, donde de los siete puestos, seis serán ocupado por ciudadanos estadounidenses para asegurar que las decisiones estratégicas se tomen dentro del propio país.

La pieza clave. Pero lo más importante del acuerdo recae sobre Oracle. La compañía de Larry Ellison, un conocido aliado de Trump, no solo será accionista, sino que también se encargará de toda la infraestructura de datos y la seguridad de la aplicación. Esto es una continuación de su "Project Texas", diseñado para aislar los datos de los usuarios estadounidenses y evitar cualquier acceso desde China.

La gran incógnita. El punto más delicado de la negociación sigue siendo el famoso algoritmo de recomendación de TikTok, la "salsa secreta" de su éxito. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró a Fox News que "el algoritmo también será controlado por Estados Unidos".

Sin embargo, informes de The Washington Post y otras fuentes sugieren que ByteDance podría mantener la propiedad intelectual y licenciar su uso a la nueva compañía estadounidense. Este punto podría generar controversia legal y política, ya que la ley de 2024 prohíbe explícitamente cualquier "relación operativa" con ByteDance en lo relativo al algoritmo.

Giro de postura. La inminente resolución llega después de que Trump, quien durante su primer mandato intentó prohibir la aplicación, haya cambiado radicalmente de postura. Desde su regreso a la presidencia, ha extendido hasta en cuatro ocasiones la fecha límite para la venta, situándola ahora en el 16 de diciembre de 2025.

El propio presidente ha reconocido que TikTok fue una herramienta útil para conectar con los votantes jóvenes durante su campaña de reelección en 2024 y ha expresado su deseo de "salvar" la app. Este acuerdo, bendecido tras una llamada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, parece ser la solución definitiva para garantizar la supervivencia de TikTok para sus más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, ahora bajo un nuevo y poderoso paraguas corporativo.

Imágenes | Solen Feyissa

