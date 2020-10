Twitter dice que no encontró sesgos racistas en su algoritmo de recorte de imagen, aunque reconocen que existe un "potencial para el daño"

A principios de la semana pasada una polémica salpicó a Twitter en relación a su algoritmo de recorte de imágenes, y muchos usuarios acusaron a la plataforma de elegir mostrar los rostros de personas con la piel blanca sobre aquellas que tienen la pigmentación más oscura.

En aquel momento, la compañía reconoció que existía un problema pero que necesitaban "realizar más análisis" para saber qué estaba ocurriendo. Hace unas horas emitieron un comunicado, en el que declaran que realizarán cambios en esta funcionalidad.

Trying a horrible experiment...



Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia — Tony “Abolish (Pol)ICE” Arcieri 🦀 (@bascule) September 19, 2020

"Reducir el riesgo de daño"

Twitter introdujo esta herramienta de recorte de imágenes en 2018, como una medida para evitar que ocupasen demasiado espacio visual cuando estamos navegando por el feed, y así permitir que se muestren múltiples imágenes en el mismo tweet.

En el comunicado, Twitter afirma que "esperan dar a los usuarios más opciones para el recorte de imágenes y la vista previa de cómo se verán" una vez publicadas, y que esto "pueda ayudar a reducir el riesgo de daño".

"No hemos encontrado evidencias de sesgo racial o de género"

"Hemos empezado a explorar diferentes opciones para ver qué es lo que mejor funciona en la amplia gama de imágenes que la gente tuitea cada día. Esperamos que dar a la gente más opciones para el recorte de imágenes y la vista previa".

Aunque la compañía reconoce que tienen trabajo por delante para mejorar esta funcionalidad, afirman que "su equipo hizo pruebas de sesgo" y "no encontraron evidencia de sesgo racial o de género".

De todos modos, reconocen que (tras analizar todas las quejas) "tienen más análisis que hacer". Añaden que "continuarán compartiendo todo lo que hayan aprendido, las acciones que tomarán y compartirán sus análisis para que otros puedan revisarlos y replicarlos".