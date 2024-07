La estafa del paquete no solicitado: cada vez más usuarios de Amazon o Temu son víctimas del 'brushing'

El brushing es una técnica de comercio electrónico fraudulento en la que vendedores envían paquetes no solicitados a personas que no habían realizado ningún pedido. Este tipo de estafa es utilizada por vendedores poco éticos con el fin de crear transacciones falsas en plataformas de e-commerce, inflar sus ventas y mejorar la clasificación de sus productos, haciéndolos más atractivos para los compradores potenciales.

Al crear pedidos falsos y enviar grandes cantidades de paquetes, los vendedores "mejoran" ("brush up" en inglés, de ahí el nombre de esta técnica) sus valoraciones.

¿Cómo funciona una estafa de brushing?

La mecánica de una estafa de brushing es relativamente sencilla:

Creación de cuentas falsas: El estafador crea una cuenta falsa en una plataforma de comercio electrónico. Obtención de datos personales: Utilizando medios ilegítimos, el estafador obtiene nombres y direcciones reales de personas. Envío de paquetes: Se envían paquetes con productos baratos a estas personas. Publicación de reseñas falsas: Una vez que el paquete es entregado, el estafador escribe una reseña falsa en su propia cuenta de vendedor, elogiando el producto.

Generalmente, los productos enviados son de bajo costo, como bisutería, electrónica barata, semillas, etc.. Esto hace que la estafa sea económicamente viable para los estafadores, quienes pueden enviar muchos paquetes y crear numerosas reseñas positivas falsas.

Principales riesgos relacionados con las estafas de brushing

Exposición de datos personales: Si recibes un paquete inesperado, es probable que tu información personal, como tu nombre y dirección, ya se haya sido comprometida. Esto podría indicar que tus datos fueron obtenidos a través de una violación de datos o comprados en un mercado ilegal. Suspensión de cuentas: Las plataformas de comercio electrónico pueden restringir o suspender tu cuenta si se detectan reseñas falsas hechas en tu nombre.

Un paso más allá. Sin embargo, en algunos casos, esta clase de estafas buscan algo que va mucho más allá de mejorar las valoraciones de sus productos. Cuando los productos recibidos entran en la categoría de 'Tecnología' (gadgets, unidades de almacenamiento, dispositivos móviles, etc.) existe el peligro de que incluyan algún tipo de malware preinstalado, por lo que cuando el paquete llega a manos del usuario y éste opta por probarlo, es posible que su equipo se infecte de algún modo.

Cómo reaccionar ante una estafa de brushing

Si has recibido en tu casa un paquete de un portal de e-commerce (Amazon, Temu, etc.) que no habías pedido, la mejor opción es negarte a recogerlo y dejar que el repartidor se lo vuelva a llevar. Por otro lado, si te lo han dejado en el buzón (o en un punto de entrega, o en la casa de tu vecino de enfrente, etc.), lo mejor es no llegar a abrirlo (y mucho menos, a probarlo).

