Un profesor de instituto de Jaén hackeó las notas de la PAU de este año. Espió a otros docentes y ya ha sido detenido

Es ya un lugar común, al repasar las biografías de famosos hackers (sobre todo los estadounidenses), descubrir que muchos empezaron sus correrías digitales probando a alterar sus calificaciones en la plataforma de su instituto.

Lo que no es tan común es que quien altere ilegalmente las notas sea un profesor: por eso la reciente detención de un profesor en Sevilla, acusado de haber hackeado la plataforma Séneca de la consejería de Educación de Andalucía, ha causado tanta sorpresa.

El inicio de la investigación: una denuncia en Jaén

La operación policial arrancó tras la denuncia de un docente del IES San Juan Bosco de Jaén, que advirtió accesos irregulares en la plataforma Séneca. Lo que parecía un incidente aislado resultó ser la punta del iceberg: la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén descubrió que el alcance de la intrusión era mucho mayor.

¿Qué es 'Séneca'? Séneca es la plataforma digital de gestión educativa de la Junta de Andalucía. En ella se registran las notas de los estudiantes, se tramitan expedientes académicos, se comunican incidencias y se gestiona buena parte de la burocracia escolar y universitaria. Su valor estratégico es enorme: controlar Séneca equivale a tener acceso al historial académico de cientos de miles de alumnos.

Un ataque con múltiples frentes

El detenido, un profesor de instituto en Jaén, pero que ha sido finalmente arrestado en Sevilla, habría cometido distintos delitos:

Alteración de notas: manipuló calificaciones en su propio expediente y en el de personas de su entorno, presuntamente para facilitar el acceso fraudulento a estudios superiores .

manipuló calificaciones en su propio expediente y en el de personas de su entorno, presuntamente para . Acceso a correos electrónicos: vulneró las cuentas corporativas de e-mail de al menos 13 profesores de universidades andaluzas —incluyendo las de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería—, algunos de ellos con responsabilidad directa en la elaboración de los exámenes de Selectividad (PAU) de 2025 .

vulneró las cuentas corporativas de e-mail de al menos —incluyendo las de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería—, algunos de ellos con responsabilidad directa en la elaboración de los . Suplantación de identidad: utilizó las credenciales robadas para enviar comunicaciones internas en nombre de otros docentes, agravando la brecha de seguridad.

Estos delitos pueden acarrear penas de prisión, inhabilitación profesional y sanciones económicas. Además, el caso abre un debate sobre la validez de expedientes y pruebas de acceso universitario que pudieron verse afectados.

Durante el registro en su vivienda de Sevilla, la Policía se ha incautado de varios dispositivos informáticos y un cuaderno con anotaciones que documentaba las calificaciones manipuladas. Todo apunta a que el sospechoso actuaba con planificación y conocimiento avanzado en materia de ciberataques.

Vía | El País

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | 21 meses de prisión para los dos estudiantes de la UPV acusados de hackear a 40 profesores y cambiar sus notas