Android en tu portátil está más cerca que nunca: Google y Qualcomm confirman su proyecto para unificar el PC y el móvil

El futuro de los sistemas operativos de Google ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación. ¿Seguirán existiendo Android y ChromeOS como dos entidades separadas o terminarán convergiendo en una sola plataforma?: esta es la pregunta que nos podemos hacer a día de hoy. Y su respuesta puede estar más cerca que nunca, ya que durante el reciente Snapdragon Summit hemos tenido la confirmación más real hasta la fecha: la unificación está en marcha y más avanzada de lo que pensábamos.
Una charla. Es una conversación sobre el escenario, Rick Osterloh, vicepresidente Senior de Dispositivos y Servicios de Google, junto a Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, desveló que ambas compañías están colaborando de manera activa en un proyecto revolucionario.
"En el pasado, siempre hemos tenido sistemas muy diferentes entre lo que construíamos en PC y lo que construíamos en smartphones", afirmó Osterloh. "Nos hemos embarcado en un proyecto para combinar eso. Estamos construyendo juntos una base técnica común para nuestros productos en PC y sistemas de escritorio".
Secreto a voces. Estas declaraciones no son un hecho aislado. Se suman a los rumores y filtraciones que llevamos años escuchando y que apuntaban a una fusión entre Chrome OS y Android. De hecho, hace unos meses, Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, ya había confirmado los planes de la compañía para combinar ambos sistemas operativos en una única plataforma.
Lo que hace tan relevante este anuncio en el Snapdragon Summit es el entusiasmo y la confianza con la que los directivos hablaron del proyecto. El propio CEO de Qualcomm no pudo contener la emoción afirmando: "Lo he visto, es increíble. Cumple la visión de la convergencia del móvil y el PC. No puedo esperar a tener uno".
En esta frase, "tener uno", sugiere que no estamos hablando solo de software, sino de hardware específico que ya se está probando internamente.
Android para todo. El objetivo de Google parece bastante claro: crear un ecosistema unificado y coherente que pueda competir de tú a tú con el de Apple que está presente en muchos dispositivos. La idea es que Android no sea solo el sistema operativo de tu móvil o tablet, sino también el cerebro de tu ordenador portátil.
Para ello, Google lleva tiempo sentando las bases, mejorando Android con características pensadas para pantallas grandes. Entre algunas de las características que hemos visto está en el modo de escritorio completo, la mejor gestión de ventanas o el soporte mejorado para monitores externos.
Chromebook. Este anuncio inminente nos hace pensar que el fin de los Chromebook puede estar más lejos. Todo apunta a que los futuros portátiles de Google, y probablemente los de sus socios, abandonarán Chrome OS para adoptar esta nueva versión vitaminada de Android. Esto podría significar el nacimiento de un esperado Pixel Laptop con Android, un dispositivo de gama alta diseñado para mostrar todo el potencial de esta plataforma unificada.
Cuándo. Aunque no hay fechas confirmadas, el hecho de que Google hable tan abiertamente de este proyecto sugiere que podríamos tener noticias más concretas a lo largo del próximo año. Se abre una nueva era para Android y, posiblemente, para el concepto que tenemos de la informática personal.
Imágenes | Alexander London
En Genbeta | Google está cambiando Android a lo grande para usuarios y desarrolladores. El sistema que conocemos está diciendo adiós poco a poco