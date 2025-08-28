Instaló un Windows 95 en este modelo de PlayStation y experimentó de primera mano por qué es una de las consolas más complejas de Sony

En el universo del retro gaming abundan los proyectos que parecen imposibles. Y si bien la mayoría de los aficionados se conforman con emular viejas consolas en un PC moderno, algunos prefieren invertir la lógica y llevar sistemas operativos de ordenador a dispositivos que jamás estuvieron pensados para ello.

Ese es el caso de MetraByte, un modder conocido por sus experimentos insólitos, que acaba de lograr un reto mayúsculo: instalar Windows 95 en una PlayStation 2.

El reto: llevar un sistema x86 a una máquina MIPS

La PlayStation 2, lanzada en el año 2000, fue una de las consolas más exitosas de la historia... pero también una de las más complejas a nivel técnico. Su corazón, el procesador Emotion Engine, está basado en la arquitectura MIPS, radicalmente distinta a los procesadores x86 que utilizaban los PC compatibles con Windows 95.

Esto suponía, a priori, un muro técnico casi infranqueable: el sistema operativo de Microsoft nunca fue diseñado para ejecutarse fuera de la arquitectura x86. Para resolverlo, MetraByte recurrió a un emulador ejecutado directamente en la PS2, una especie de capa intermedia que traduce las instrucciones. No obstante, este paso solo fue el comienzo de una larga odisea de pelearse con la videoconsola.

14 horas contra la máquina

Tras casi 14 horas de pruebas y ajustes, lidiando con limitaciones de hardware y errores de software, el modder consiguió arrancar Windows 95 en la consola de Sony. El resultado, más que funcional, es simbólico:

El sistema arranca, pero es inestable .

. La consola tiene problemas para reconocer una ratón convencional .

. Las fuentes y ventanas se vuelven ilegibles al abrirse varias a la vez.

En otras palabras, no es una experiencia de usuario práctica, pero sí una demostración técnica de hasta dónde se puede llevar la PS2 cuando se combina paciencia y creatividad.

El examen de fuego: ¿y DOOM?

En la comunidad hacker y retro, hay una tradición no escrita: demostrar la potencia de un dispositivo logrando ejecutar DOOM, el mítico FPS de los años 90. Este juego ha sido portado a objetos tan dispares como calculadoras gráficas, neveras inteligentes, tests de embarazo digitales o incluso pantallas de microondas.

En el caso de la PS2 con Windows 95, la expectativa era la misma. Sin embargo, aquí llegó la decepción: el lanzador de DOOM no consigue abrirse correctamente y el juego nunca arranca. Un revés para quienes esperaban culminar la hazaña con este símbolo universal del hacking lúdico.

Más allá de la utilidad: una lección de ingeniería

La PlayStation 2 es recordada por su catálogo legendario y su impacto cultural, pero su arquitectura poco convencional aún la convierte en un campo de experimentación. Proyectos como este no solo rinden homenaje a la historia del hardware, sino que también revelan cómo la pasión y la curiosidad pueden transformar un simple capricho en una proeza de ingeniería casera.

Porque lo cierto es que el proyecto de MetraByte no pretende ofrecer una alternativa práctica para usar la PS2 como ordenador personal. Su valor es experimental:

Demuestra la complejidad técnica de la PlayStation 2 , considerada ya en su época una consola difícil de programar.

, considerada ya en su época una consola difícil de programar. Pone en evidencia la capacidad de la comunidad de modders para reapropiarse de la tecnología y llevarla más allá de los límites previstos por sus fabricantes.

y llevarla más allá de los límites previstos por sus fabricantes. Mantiene viva la relevancia de una máquina que, 25 años después de su lanzamiento, sigue siendo objeto de estudio y modificación.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

