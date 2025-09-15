Un directivo de Iberia cuenta qué pasa cuando utilizamos el 'modo incógnito' para conseguir billetes más baratos

La IA está transformando la manera en que operan las aerolíneas: las grandes compañías ya usan algoritmos avanzados para optimizar la experiencia de los pasajeros... y también para mejorar la eficiencia operativa, reduciendo costos en aspectos como el consumo de combustible o la gestión de inventarios a bordo.

En la Cadena Ser entrevistaron a Ferrán García Rigau (director de data en Iberia y responsable del sistema de gestión de la relación de la aerolínea con sus clientes), y éste habló del papel de la IA en su interacción con los viajeros a la hora de reservar un vuelo.

Usos de la IA en la gestión de vuelos

Asignación de asientos: Según Ferrán García, la IA no solo decide dónde sentar a los pasajeros, sino que también lo hace asegurando que el peso del avión esté equilibrado. Esto influye en el consumo de combustible durante el despegue, un factor clave para la eficiencia de las aerolíneas.

Según Ferrán García, la IA no solo decide dónde sentar a los pasajeros, sino que también lo hace asegurando que el peso del avión esté equilibrado. Esto influye en el consumo de combustible durante el despegue, un factor clave para la eficiencia de las aerolíneas. Reorganización de pasajeros: En situaciones donde es necesario cambiar el avión o la configuración de asientos, los algoritmos permiten reasignar asientos en cuestión de segundos, algo que antes tomaba considerablemente más tiempo y esfuerzo.

En situaciones donde es necesario cambiar el avión o la configuración de asientos, los algoritmos permiten reasignar asientos en cuestión de segundos, algo que antes tomaba considerablemente más tiempo y esfuerzo. Previsión de consumo a bordo: Los algoritmos predicen qué productos serán más demandados en cada vuelo, basándose en el comportamiento histórico de los pasajeros. Como curiosidad comentaba, por ejemplo, que en vuelos a Finlandia, Iberia ha observado que siempre se agota un tipo específico de bocadillo.

Los algoritmos predicen qué productos serán más demandados en cada vuelo, basándose en el comportamiento histórico de los pasajeros. Como curiosidad comentaba, por ejemplo, que en vuelos a Finlandia, Iberia ha observado que siempre se agota un tipo específico de bocadillo. Apertura de nuevas rutas: La IA también ayuda a las aerolíneas a detectar oportunidades emergentes. Un caso relevante fue la apertura de la ruta a Maldivas tras la pandemia, basada en datos de redes sociales que indicaban un interés creciente por la política flexible de Covid en ese destino.

La IA también ayuda a las aerolíneas a detectar oportunidades emergentes. Un caso relevante fue la apertura de la ruta a Maldivas tras la pandemia, basada en datos de redes sociales que indicaban un interés creciente por la política flexible de Covid en ese destino. Sugerencias de otros destinos: Los sistemas predicen a qué destinos podrían estar interesados en viajar los clientes, basándose tanto en búsquedas anteriores de los mismos como en el comportamiento de otros usuarios con perfiles similares.

El truco desmentido

Ferrán García Rigau desmiente algo que, según él, es una "leyenda urbana"... al menos en lo que respecta a su compañía: que haya que recurrir al 'modo incógnito' de los navegadores web para que no se encarezca automáticamente el precio de unos billetes la segunda vez que el usuario los busque.

"Dígame la verdad y no piense en los intereses de Iberia, piense en mis intereses como cliente", le pide el entrevistador. "No, puedes probarlo, eso no lo utilizamos". Eso no significa que el precio vaya a permanecer inalterable siempre, claro:

"Si vemos que el vuelo se va a quedar más vacío de lo que esperábamos, puede ser que de golpe lancemos una campaña, pero la vas a ver, ya sea en modo incógnito o en modo normal, lo que sí puede ser es que hoy esté y mañana ya no".

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Este país ha convertido la censura online en negocio: limita el acceso a Internet para vender sus propias VPN a los ciudadanos



