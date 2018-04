Este sitio "adivina quién eres si respondes 15 preguntas tontas", mientras demuestra cómo nos encanta regalar información personal

El sitio llamado Oilsjt Analytica (si te suena a Cambdrige Analytica es porque lo hicieron a propósito) te hará 15 preguntas completamente triviales, tienes que responder cosas como si te gusta más la Coca Cola o la Pepsi o si prefieres los gatos o los perros, y al final adivinará tu nombre completo sin problemas.

El test es falso, las preguntas no tienen ninguna importancia, fue un experimento de April Fools creado como "broma", pero la realidad es que funciona, solo que de otra manera. Como lo explica su creador en Twitter, Oilsjt Analytica utiliza plugins sociales de Facebook y Google para "adivinar" tu nombre.

El sitio extrae tu nombre de alguna de esas plataformas, aunque nunca sale de ahí. El test de mentiras fue lanzado pocos días antes del 1 de abril, el famoso "día de los inocentes" en Estados Unidos. Y su objetivo fue probar algo que ya debería ser obvio: estamos dispuestos a entregar nuestra información personal mientras nos mantengan entretenidos.

La página principal del test tiene un mensajes en este momento que dice que más de 200.000 personas les dieron su información personal a pesar de ser como la mayoría de los cuestionarios en las redes sociales: falsos.

El sitio adivina el nombre de los usuarios en el 80% de los casos. También cuentan como aparecieron en las noticias en más de 100 medios internacionales, y solo quieren mostrar lo sencillo que es recolectar información personal con cuestionarios falsos, justo como hizo Cambridge Analytica en gran parte gracias a Facebook.

Una vez que el test adivina tu nombre te deja un mensaje bastante "divertido" diciendo lo siguiente:

Este sitio web no almacena ninguna información personal. O sea, podríamos, pero decimos que no. Así que no lo hacemos. No somos responsables por ninguna noticia falsa relacionada con este sitio.