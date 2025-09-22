Microsoft quiere revivir una una función clásica de Windows Vista. Es una mala noticia para el rendimiento y la batería

Pese a que Windows Vista parece que se ha quedado muy anticuado con sus características, la realidad es que Microsoft está tratando de rescatar alguna de ellas en Windows 11. Precisamente la compañía ahora mismo está trabajando en habilitar la posibilidad de configurar un vídeo como fondo de pantalla en el escritorio de Windows 11.
Esto es algo que se ha podido ver en las últimas vistas previas del sistema operativo y se ha detectado precisamente que la compañía quiere que se habilite la configuración de archivos MP4, MOV, AVI, WMV o MKV como fondo de pantalla.
Vista al pasado. Esto no es algo nuevo dentro, ya que en Windows Vista se contaba con esta posibilidad con una función llamada 'DreamScene'. Una forma de personalizar la experiencia que se tiene con el sistema operativo y que vemos en otros sistemas operativos como por ejemplo Linux en algunas distribuciones o incluso macOS con fondos en movimiento.
Pero por desgracia, DremScene se quedó en el pasado y no se trasladó a las nuevas versiones de Windows, por lo que desde entonces el sistema operativo no tiene la capacidad nativa de configurar el vídeo como fondo de escritorio.
El beneficiado. Pero el hecho de que Windows no tenga esta función de manera nativa, no significa que los usuarios no utilicen esta opción que es tan apreciada. Solo tenemos que ver las cifras de uso de software de terceros como por ejemplo 'Wallpaper Engine' que se encuentra en Steam y que cuenta con una gran comunidad detrás para aportar fondos de pantalla animados.
Un programa que tiene un precio de 4,99 euros y que sí vemos los datos de juegos más ejecutados de Steam se encuentra casi siempre en los primeros puestos con muchos usuarios concurrentes. Algo que demuestra que los usuarios quieren herramientas de personalización de sus fondos de pantalla, y que ahora Microsoft va a tratar de compensar esta carencia rescatando la función de Windows Vista.
Proceso rápido. Instalar un programa de terceros (y encima si es de pago) puede ser algo que no gusta a casi nadie, sobre todo también por el mayor consumo de recursos que marca el ser un programa de terceros y no uno nativo. Y esto al final parece que va a llegar.
La idea que se plantea en este caso es que el vídeo se va a poder configurar en el mismo menú donde se puede cambiar a día de hoy el fondo de pantalla, es decir, algo sencillo de hacer en el día a día. El problema es que lógicamente no se tendrá una gran biblioteca de contenidos multimedia como podemos tener en programas como Wallpaper Engine donde con una simple búsqueda tenemos un fondo de nuestro gusto.
Las dudas. La llegada de esta característica también hace plantearse los puntos negativos que tendrá (aunque son sufridos también por quien lo usa con programas de terceros). Nos referimos concretamente al efecto sobre la duración de la batería y también al rendimiento general del ordenador para estar moviendo recursos gráficos que de 'vida' a nuestro fondo de pantalla.
Cuándo. De momento, esta es una característica que ha sido descubierta por Phantomofearth en X en las versiones preliminares de Windows 11 que se lanzaron a principio de la semana anterior para los desarrolladores. Esto hace que todavía puedan pasar varias semanas en estar disponibles para todos los usuarios.
