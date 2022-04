Si quieres que Microsoft deje de ofrecerte Windows 11 solo tienes que usar Internet Explorer

Este es un buen caso para que alguien se cuestione si es peor el remedio o la enfermedad, porque, lamentablemente Windows 11 no ha sido tan bien recibido como Microsoft desearía. Mucha gente simplemente no quiere, o dado los requisitos mínimos, no puede actualizar.

De entre esos que no quieren actualizar, seguro habrá quienes preferirían si sus instalaciones de Windows 10 dejarán de ofrecer la actualización a Windows 11. La "solución" a esto es tan irónica que mejor tomarlo como broma: usar Internet Explorer.

Internet Explorer impide que actualices a Windows 11

En la lista publicada por Microsoft de problemas conocidos de la versión 21H2 de Windows 11 que no sea han resuelto, solo queda un solitario bug relacionado con Internet Explorer 11. Este nos dice que tras actualizar a Windows 11, los datos de IE 11 que no se hayan importado a Microsoft Edge antes de la actualización, podrían no estar disponibles.

Esto quiere decir que si tenías información guardada en Internet Explorer y no la has respaldado importando todo al nuevo Microsoft Edge, hay un bug que puede hacer que esos datos desaparezcan si actualizas a Windows 11. Es por ello que Microsoft ha bloqueado la actualización en equipos con este escenario, para evitar la perdida de datos.

Para salvaguardar su experiencia de actualización, hemos aplicado una retención de compatibilidad en los dispositivos afectados por este problema para evitar que instalen o se les ofrezca Windows 11. Los dispositivos afectados son aquellos en los que IE11 es el navegador principal utilizado o IE11 está configurado como navegador predeterminado.

Este problema de momento sigue sin solución, pero Microsoft ya está trabajando en solventarlo con la próxima versión de Edge. Mientras tanto, IE11 es básicamente un "escudo" frente al ofrecimiento de la actualización a Windows 11.

El viejo navegador es básicamente incompatible con Windows 11, nada sorprendente considerando que Microsoft lleva años pidiendo que utilicen el modo Internet Explorer de Edge en lugar del prehistórico e inseguro navegador.