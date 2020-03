14 editores de video gratis en Windows y online

El vídeo se ha convertido no solamente en uno de los tipos de contenido más consumidos, sino en uno muy fácil de exponer. Con todas las redes sociales que te dejan compartir vídeos, y plataformas como YouTube, cualquiera con suficiente motivación y dedicación puede empezar a producir sus propios vídeos.

Si estás empezando a probar las aguas y buscas alguna herramienta que te ayude a hacer el trabajo pero que no sea muy costosa o preferiblemente gratis, nosotros te vamos a recomendar más de una docena de editores de vídeo gratuitos para Windows y también para usar en linea por los que no tienes que pagar nada.

Lightworks

Lightworks es un editor de vídeo multiplataforma con todas las funciones necesarias para producir tu contenido. Aunque es un software de pago, cuenta con una versión gratuita con todas las funciones, la única limitación es que los formatos para exportar vídeos no incluyen ni 4K ni UHD. Si quieres aprender a usarlo tienen muchos tutoriales.

OpenShot

OpenShot es un editor de vídeo gratuito y open source que además es extremadamente simple. También es multiplataforma y te deja añadir tantas pistas como necesites, recortar, añadir animaciones y efecto, y mucho más.

AVS

AVS Video Editor es un programa de edición de vídeo gratuito para Windows. Tiene todas las funciones básicas: recortar, dividir, combinar, rotar, mezclar vídeos, aplicar efectos, añadir menús, audio, subtítulos, etc. Es similar a Windows Movie Maker es apariencia y simplicidad.

Powtoon

Powtoon es una interesante solución online para editar vídeos fácilmente. El plan gratuito te deja usar varias canciones y estilos que no necesitan pagar regalías, pero solo puede almacenar 100MB y tus vídeos no pueden pasar de 5 minutos. Dependiendo para qué no lo necesites puede ser una buena opción.

Rocketium

Rocketium es otra solución en linea para crear vídeos fácilmente sin necesidad de tener experiencia. Tienes un montón de estilos disponibles, además de clips de vídeo e imágenes libres de uso. Es perfecto para quien quiere crear vídeos cortos para redes como Snapchat o Instagram. Tiene un plan gratuito que te deja crear 10 vídeos al mes. Y tienen apps para iOS y Android.

Filmora

Filmora es un excelente editor de vídeo para Windows y macOS con una interfaz bonita y moderna, además es más fácil de usar que otros editores complejos. Filmora es de pago, pero la versión de pruebas te permite usar el software con todas sus funciones sin limitaciones, la única condición es que tendrán una marca de agua al menos que pagues la licencia.

Avidemuz

Avidemux es un editor de vídeo gratuito, open source y multiplataforma. Es uno de los más conocidos en la comunidad Linux, pero tiene versiones para Windows y macOS. Es bastante simple y fácil de usar pues solo tiene funciones bastante básicas.

Kdenlive

Kdenlive es otro editor muy conocido entre los linuxeros pues siempre ha estado de la mano de las distribuciones que usan KDE, pero también cuenta con una versión para Windows y una para Mac. Por supuesto es gratuito y open source y tiene múltiples funciona avanzadas. Cuenta con un buen manual de instrucciones.

Blender

Blender es otro muy conocido de la comunidad open source, y aunque lo es principalmente por ser uno de los software de animación 3D más famosos en Linux, Blender también permite editar vídeo. Cuenta con las funciones más básicas y también con alguna que otra de mayor complejidad.

VSDC

VSDC es un editor de vídeo gratuito y no lineal que cuenta con herramientas de conversión de audio y vídeo y opciones para grabar discos. Te deja añadir efectos visuales y de sonido y es bastante fácil de usar. También se parece un poco a Windows Movie Maker.

ivsEdits

ivsEdits es un editor de vídeo no linear, flexible y modular con soporte para altas resoluciones como 4K. Son un socio de Vimeo, por lo que si trabajas con esa plataforma te dejan subir tus vídeos directamente de forma simple. La versión gratuita tiene muy pocas limitaciones, pero debes registrarte para poder bajar el programa.

Shotcut

Shotcut es otro editor de vídeo gratuito, open source y multiplataforma con amplio soporte a formatos de vídeo, efectos visuales, soporte 4K, y una interfaz bastante amigable en comparación con otras opciones.

WeVideo

WeVideo es una plataforma de edición de vídeos online que ofrece múltiples imágenes, audio y clips de vídeo para combinar, añadir efectos y crear lo que quieras de forma sencilla. Aunque es de pago es posible usar una cuenta gratuita con un máximo de 1 GB de almacenamiento, vídeos en resolución 480p, y hasta 22 canciones de la librería musical.

Bonus: VLMC

VideoLAN Movie Creator es el editor de vídeo de los creadores de VLC. Sin embargo, aún no está disponible ni siquiera para pruebas en beta, pero se puede ver el código fuente en linea. Y, ya sabes que existe el proyecto para que estés pendiente de su llegada.

Al igual que el famoso reproductor será gratuito, multiplataforma y open source. VLMC es un editor no linear de vídeo que soportará casi cualquier formato como cabría esperar, y tiene la mayoría de funciones básicas de edición.