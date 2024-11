Alguien preguntó cómo ser tan importante como Elon Musk o Bill Gates. La ex mujer de Musk respondió: "Estar obsesionado"

Es ampliamente sabido que Elon Musk tiene una personalidad excéntrica. El hombre que compró la red social Twitter para convertirla en X y usar esa reconocida plataforma para poder ir moldeando la opinión pública, es también uno de los hombres más ricos del mundo. Y, como jefe, ha mostrado en muchísimas ocasiones faltas de respeto comunes a sus subordinados.

Su ex mujer, Justine Musk, ha hablado sobre él en el foro Quora. Es una publicación antigua pero la mujer nunca la ha borrado. Afirma que Musk está obsesionado con el reconocimiento. Muy obsesionado. Tanto que la mujer repite esta características varias veces en un texto en el que habla de su ex pareja. También explica que "el éxito extremo es el resultado de una personalidad extrema y se llega a él a costa de muchas otras cosas".

Ante la pregunta ¿Cómo puedo ser tan importante como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk y Richard Branson?, Justine Musk explica "estas personas tienden a ser bichos raros e inadaptados que se vieron obligados a experimentar el mundo de una manera inusualmente desafiante. Desarrollaron estrategias para sobrevivir y, a medida que envejecen, encuentran formas de aplicar estas estrategias a otras cosas y crean para sí mismos una ventaja distintiva y poderosa. No piensan como piensan otras personas". Y este respecto, ella afirma que muchas de estas personas son disléxicas, autistas, tienen TDAH o TDA, "son clavijas cuadradas en agujeros redondos". Musk se encuadra aquí, según sus propias revelaciones.

Mucho trabajo

Ella considera que, aunque ayuda tener un gran ego, "debes estar al servicio de algo más grande". Y continúa: "No persigas algo porque "quieres ser genial". Persigue algo porque te fascina, porque la búsqueda en sí te atrapa y te obliga. Las personas extremas combinan brillantez y talento con una ética de trabajo loca".

Y es que Justine Musk afirma que llegar a donde está Musk cuesta muchísimo trabajo: " Ayuda tener una energía y una resistencia sobrehumanas. Si no tienes la suerte de tener una genética divina, entonces esfuérzate por estar en forma. Habrá jet lag, fatiga mental, soledad, reuniones sin sentido, grandes reveses, dramas familiares, problemas con tu pareja a la que rara vez ves, gente que te aburre y te molesta, poco sueño...".

"Aprende a manejar un nivel de estrés que destrozaría a la mayoría de las personas", continúa explicando Justine. Recomienda no imitar a otros porque "el éxito extremo no es como otros tipos de éxito; lo que ha funcionado para otra persona, probablemente no funcione para ti. Son individuos con puntos de vista audaces que explotan su conjunto de fortalezas únicas y particulares".

"Son poco convencionales, y una de las razones por las que se convierten en los empresarios en los que se convierten es porque no pueden o no quieren encajar en las estructuras y rutinas de la vida corporativa".

No hay que temer al fracaso

De acuerdo con Justine, las personas como Elon Musk "no temen al fracaso (o lo hacen, pero siguen adelante de todos modos). Experimentarán un fracaso heroico, espectacular, humillante y muy público, pero encontrarán una manera de replanteárselo".

Y también es importante que "cuando fracasan de maneras en las que otras personas no lo harán, aprenden cosas que otras personas no aprenden y nunca aprenderán. Tienen un coraje y una resiliencia increíbles".

Si alguien quiere ser tan importante como los millonarios mencionados, la que fue la primera mujer de Elon Musk recomienda que seguir "tus obsesiones hasta que empiece a surgir un problema, un problema grande, desafiante y sustancioso que afecta a la mayor cantidad de personas posible, que te sientas decidido a resolver o morir en el intento. Puede que te lleve años encontrar ese problema, porque tienes que explorar".

Esta mujer es escritora, estuvo ocho años casada con Elon Musk y tuvieron juntos cinco hijos. Durante la relación con este hombre ya escribía un blog donde dejaba entrever lo difícil que podía ser la convivencia con frases como "una figura pública no es una persona equilibrada. Si fuera una persona equilibrada, no trataría de ser una figura pública". También escribió un detallado artículo en Marie Claire hablando de su divorcio y de cómo Musk cambió con los años. Ambos se conocieron en la universidad.

Imagen | https://www.flickr.com/photos/tedconference/34329725835

