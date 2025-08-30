"Lleno, por favor". Un fallo informático convierte una gasolinera de Valencia en un chollo: gasolina a 0,13 euros/litro

Si tienes coche, es probable como buena parte de los mortales tienes fichada esa gasolinera donde está el combustible más barato. Ojo que a veces no son solo unos centimillos y que no es lo mismo echar 20 euros que llenar el depósito de un Land Cruiser. De hecho, yo confieso que suelo mirar Waze y que tengo una app para saber dónde están los precios más bajos, si bien también se puede comprobar en varias webs.

Sin ir más lejos, con mi Volkswagen Polo con gasolina 95 me puedo encontrar cerca de casa estaciones de servicios con precios que van desde 1,399 a 1,55 euros/litro, pero si encontrase una gasolinera con combustible a 0,136 euros/litro dejaría ahora mismo todo lo que estoy haciendo para ir corriendo a repostar y sé que no estoy sola en esto.

Pues bien, esto es lo que ha pasado en una gasolinera low cost situada en el municipio de Alfafar en Valencia. Durante el pasado jueves quien pasaba por esa estación de servicio de Plenergy se encontraba con un precio que es aproximadamente la décima parte de lo habitual, eso en el mejor de los casos. Es decir, que de llenar el depósito por unos 65 euros, pasabas a hacerlo por unos seis o siete euros.

Como puede verse en un vídeo que ha ido moviéndose por las redes, ese coste de 0,136 euros/litro de la gasolina de 95 octanos venía anunciado en el clásico letrero de las gasolineras, a la vista de todo el mundo. Según explica Valencia24Horas, la causa de este precio se debe a un error informático. De acuerdo con Eje central, no sería la primera vez que se produce este fallo en esta estación de servicio en los últimos meses.

Con ese letrero a la vista de todo el mundo que pasara por allí, las colas no se hicieron esperar. Tanto es así, que acabó llegando la policía, imaginamos que para poner orden en la aglomeración de una gasolinera situada en un entorno urbano. Y decimos poner orden porque quienes acudían a repostar a ese precio lo hacían con todas las de la ley.

Porque como explica la organización de consumidores FACUA, aunque los comercios puedan aducir "errores tipográficos" en folletos y similares cuando haya precios anormalmente bajos, estos tienen carácter contractual y que los consumidores deben exigir que se les cobre el precio que aparece, ya sea en el folleto o como en este caso, en el cartel informativo.

