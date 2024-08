Está contratado en Google a jornada completa… pero dice que no hay trabajo e invierte casi todas sus horas en su propia startup

Desde Genbeta nos hemos hecho eco de muchas historias curiosas relacionadas con las formas de trabajo de gente como quienes aprovechan el teletrabajo para tener varios empleos al mismo tiempo (algunos de ellos dicen que trabajan muy lentos a propósito para que sus jefes no les encarguen más tareas y estar siempre holgados) o también cómo las empresas perciben a la generación más joven (no siempre muy bien porque algunos alegan que les falta la cultura del trabajo duro que sí tienen los veteranos).

Este contexto es interesante como introducción a una historia de un joven ingeniero de Google que confesó a la revista Fortune trabajar escasamente una hora al día. Este ingeniero de software se encarga de escribir código para las herramientas y productos de Google y aunque pueda parecer un trabajo laborioso, en la práctica no lo es. Gana casi 150.000 dólares al año.

Afirma que normalmente se despierta alrededor de las 9 de la mañana, se ducha y prepara el desayuno con calma y hace tareas para Google hasta las 11 o 12.

El resto del día no está de ocio, sino que al acabar esta labor para el gigante de Mountain View pasa a trabajar en su startup hasta las 9 o 10 de la noche. Y Fortune dice haber comprobado capturas de pantalla y corroborar estos tiempos.

Dice que se le paga por no hacer nada

El joven programador dice estar entre los trabajadores tecnológicos a quienes, según admiten ellos mismos, se les paga por no hacer nada. Hay ex empleados de Meta que han confesado que cuando entraron en la empresa no había trabajo que hacer, y dicen estar convencidos de que los contrataron para quedarse con el talento de la competencia.

Como dijo a tHE Wall Street Journal Vijay Govindarajan, profesor de la Escuela de Negocios Tuck de Dartmouth, durante el auge de los servicios de internet al comienzo de la pandemia, empresas como Meta, Google y Salesforce contrataron a muchísimas personas en una práctica denominada "penning": empresas desesperadas por acumular trabajadores antes de lo que estaban seguras sería un período de crecimiento prolongado y hacían ofertas lucrativas para puestos que no eran necesarios.

Una encuesta de 2021 en el foro anónimo de Blind reveló que un tercio de los trabajadores del sector tecnológico trabajaban menos de la mitad de la jornada laboral.

Trabajar en su propio proyecto

El joven ingeniero comentó a Fortune que "quería algo en lo que tuviera mucho más tiempo para mí, así que recurrí a Google" y la publicación afirma que esto "ejemplifica el estereotipo de la Generación Z: hace lo mínimo en el trabajo y conserva su energía para las cosas que encienden su pasión". Ya sabemos que según Cambridge, la Gen Z no es vaga, solo tiene otras motivaciones.

En su caso usa las horas para realizar una jornada laboral de ocho horas completas o más en la empresa que está construyendo con otro amigo experto en tecnología.

Cuando aceptó el trabajo, el joven afirma que ya sabía que no trabajaría muy duro. Antes de emplearse, había hecho prácticas y había visto las dinámicas. Dice que no es porque sea vago, sino que trabaja con rapidez y acaba pronto. Otra de sus polémicas afirmaciones es: "si quisiera trabajar muchas horas, estaría en una startup".

Afirma que la mayoría de la gente elige Google por el equilibrio entre la vida laboral y personal y sus beneficios y que en Apple se trabajan muchas horas.

El código de conducta de Google espera que los trabajadores trabajen jornadas de tiempo completo y dejen los proyectos personales para después del horario laboral. Pero dice el protagonista de la historia que nadie se ha dado cuenta de que trabaja apenas cinco horas en una semana porque es capaz de producir lo suficiente en poco tiempo.

