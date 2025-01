Hay toda una industria que se frota las manos con el adiós de TikTok en Estados Unidos. En Rusia y China lo saben bien

Estados Unidos está pasando por unos días más agitados de lo habitual en el panorama político. El próximo lunes Biden tendrá que ceder el testigo a Donald Trump para comenzar su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Se esperan cambios legislativos, entre ellos un refuerzo de las tensiones comerciales contra China. Uno de los más afectados también será TikTok.

Tanto en el primer mandato de Trump, como más adelante con Biden al frente, concluyeron en que había que hacer algo con la red social china. Si no ocurre ningún milagro, TikTok desaparecerá este mismo 19 de enero de Estados Unidos por “motivos de seguridad nacional”. Y claro, eso también significa que ya hay quienes se preparan para beneficiarse con esta estrategia: los VPN.

¿Qué es una VPN?

Cuando se trata de barrer bloqueos regionales, una de las soluciones más prácticas a las que recurre la gente son los VPN. 'Virtual Private Network' o, en español, 'Red Privada Virtual', es una tecnología que permite establecer una conexión segura y privada a través de una red pública, como Internet. Funciona creando un túnel cifrado entre el dispositivo del usuario y el servidor VPN, lo que garantiza que los datos transmitidos estén protegidos contra interceptaciones y accesos no autorizados. Esto es especialmente útil para mantener la privacidad y la seguridad al navegar en redes Wi-Fi públicas o al realizar transacciones en línea.

Además, una VPN puede ocultar la dirección IP real del usuario al enrutar el tráfico de Internet a través del servidor de la VPN, asignándole una IP diferente. Esto no solo mejora el anonimato en línea, sino que también permite acceder a contenido restringido geográficamente, como servicios de streaming, y sortear censuras en países con restricciones de Internet.

En este último punto es en lo que se beneficiarían los usuarios que quisiesen seguir utilizando TikTok en Estados Unidos, ya que en teoría, al acceder al servicio mediante una IP que correspondiera a otro país donde TikTok no esté vetado, los usuarios podrían acceder a la plataforma sin problemas.

VPN para TikTok en Estados Unidos

Si bien no hay detalles sobre cómo TikTok efectuaría el cese de sus operaciones en Estados Unidos y cómo gestionaría el acceso de las cuentas estadounidenses a través de otros países, muy posiblemente su servicio podría ser accesible a través de una IP que no corresponda a este mismo país. No son precisamente pocos los usuarios que actualmente utilizan VPN para acceder a TikTok desde países donde se encuentra bloqueado. Aunque todavía no conocemos la estrategia que tomarán las grandes firmas de VPN en esta situación. En este aspecto, hemos contactado con varias compañías que ofrecen servicios de VPN para conocer más acerca de su estrategia en Estados Unidos.

El Gobierno de los Estados Unidos pretende cesar las operaciones de TikTok en Estados Unidos debido a las preocupaciones por la “seguridad nacional”, ya que han demostrado presuntamente la cantidad de información que la app compartía con el gobierno chino. Según las conclusiones del Departamento de Justicia del país, si TikTok quiere continuar funcionando en Estados Unidos, ByteDance debe ceder sus operaciones a una compañía estadounidense, una solución por la que la empresa ha decidido no pasar. A lo largo de todo este tiempo ha habido muchas empresas que han querido comprar los derechos de operación de TikTok en Estados Unidos, incluso han resonado particulares de la talla de Elon Musk o MrBeast.

Este tipo de bloqueos son comunes cuando hay tensiones entre dos estados. Uno de los casos más recientes tiene que ver con el enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, una guerra que ha desembocado en el cese de operaciones de múltiples grandes tecnológicas en Rusia, haciendo que el top de apps más descargadas en este país sean VPN. También ocurre comúnmente en China, ya que hay multitud de servicios occidentales que no son accesibles desde el país. Un caso muy popular es el de ChatGPT, por poner uno de los miles ejemplos.

RedNote, una app que gana puestos como alternativa a TikTok

Si bien el uso de VPN será una de las grandes alternativas por los usuarios de TikTok en Estados Unidos, ya hay quienes están buscando solución mediante el uso de otras apps. Y es que recientemente conocíamos que en el top 1 de aplicaciones más descargadas de la App Store en Estados Unidos se había colado otra app popular china: Xiaohongshu, conocida también como RedNote fuera del país asiático.

Se trata de una de las redes sociales más importantes del país, y todo apunta a que si no ocurre ningún milagro para mantener TikTok en Estados Unidos, puede ser una firme candidata para sustituirla. Es una especie de Instagram que comenzó como una plataforma de comercio electrónico hasta que poco a poco se acabó transformando en una gigantesca red social.

El problema es que también se trata de una aplicación china, por lo que si el gobierno de los Estados Unidos encuentran evidencias de que la app comparta datos de usuarios con el gobierno chino, cabe la posibilidad de que también se encuentre en el punto de mira del gobierno.

