El 'Infojobs de los programadores junior' está en WhatsApp y es de lo más útil para encontrar trabajo si no tienes experiencia

Encontrar empleo no es fácil en general, pero si además no tienes experiencia, la cuesta se pone de lo más empinada. Incluso aunque estemos hablando de la programación, un sector de alta empleabilidad que hoy en día coexiste con la IA como un arma de doble filo: la inteligencia artificial tiene potencial para ayudar enormemente a programar más y mejor, pero las tareas más básicas ya las puede hacer por su cuenta.

Porque dejando a un lado las formaciones regladas oficiales de centros de formación profesional y las carreras universitarias, existen otros formatos como el autoaprendizaje, los cursos online o los bootcamp para aprender a programar rápidamente y encontrar trabajo. Pero la experiencia es esencial para programar bien: hacen faltas horas para formarse y otras muchas más para convertirse en buen dev. Ahora bien, ¿quién te da esa primera oportunidad?

Una selección de ofertas para principiantes de lo más cuidada

Más allá de actualizar tu perfil de LinkedIn o tirar de clásicos atemporales como el boca a boca o las prácticas para darse a conocer, entrar a diario en plataformas como Infojobs y cribar las ofertas con ese filtro de "sin experiencia" es algo conocido para todo el mundo. Pero que hay un canal de Whatsapp para devs junior no tanto.

El ingeniero de software e influencer tech MoureDev cuenta en su perfil de Twitter la existencia de este canal de WhatsApp abierto elaborado por Daniel García, un profesor de informática que se encarga de seleccionar las ofertas y publicarlas cada domingo. La curación está hecha con mimo y se nota: no hay ofertas repetidas, ni caducadas y dice lo esencial para no perder el tiempo.

El canal se llama JuniorJobs, tiene casi un mes de vida y en ese tiempo ya acumula casi 4.000 seguidores. Como puedes ver en el último pantallazo, Daniel actualiza las últimas novedades y lista las ofertas que criba con una descripción básica y un enlace donde podrás obtener más información del puesto y presentar tu candidatura. Empezó ofreciendo 18 puestos, pero cada semana van llegando más ofertas y conforme más se vaya dando a conocer, seguro que también hay empresas interesadas en dar a conocer sus propuestas.

Portada | Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash