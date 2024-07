Los milenials usan los mismos GIFs de sus padres. La Generación Z piensa que eso es "cutre"

Las formas en las que cada generación se toma la vida, el trabajo, utiliza internet y se relaciona con los demás, ha dado para muchos estudios y también para algunas bromas que pueden ser geniales. No es nada nuevo esto. Viene de hace siglos.

El filósofo Sócrates ya dijo en su época que los niños "tienen malos modales, desprecio por la autoridad; faltan al respeto a los mayores y les encanta charlar en lugar de hacer ejercicio. Ya no se levantan cuando los mayores entran en la habitación, contradicen a sus padres y tiranizan a sus profesores".

Pues ahora quienes están en el punto de mira son la Generación Z y también la de los más pequeños, la Generación Alfa. Son objetos de muchas críticas y estudios que a menudo compartimos en Genbeta.

Y cabe decir que no solo las generaciones mayores hablan de la juventud, sino que la juventud también tiene algo que decir de sus predecesores, los millennials (en español se ha simplificado a milenial). Y hoy vamos a ver las grandes diferencias que tenemos a la hora de usar los GIFs.

Los milenials hacen cosas "cutres"

X, la red social de Elon Musk antes conocía como Twitter, ha sido testigo de una divertida disputa entre jóvenes y menos jóvenes (esta generación no es muy dada a aceptar lo de ir perdiendo la juventud) sobre el uso de los GIFs.

Y es que la Generación Z tiene a sus antecesores como unos cutres, que "sólo usan gifs cutres, normalmente con ese texto feo". Eso fue lo que dijo una chica joven que recibió casi 150.000 'likes'. Muchos para todo el fuelle que ha perdido la red social desde la llegada de Musk. Y de ahí comenzó con una larga lista de GIF que la gente usa en Estados Unidos.

A esto, un fotógrafo y director creativo ha respondido que nunca había dejado tan rápidamente algo de lado como hizo con los GIFs cuando se enteró de que la Generación Z los encuentra "espeluznantes". Yo tengo que decir, como milenial, que aunque sí que me hacen mucha gracia cuando alguien los manda, nunca los uso. Los encuentro un poco molestos. Aunque no cutres.

En España, preguntando dentro de esta empresa cuáles son los más usados, tendríamos los de Friends, los de The Office o los de personajes de Cómo conocí a vuestra madre.

Volviendo a X, obviamente en este conflicto intergeneracional se creó una disputa bastante divertida. Dice el hombre que dijo que no usaría más los GIFs tras enterarse que la juventud los encuentra muy "cutres" que este post "hizo que los millennials boomer se enfadaran" (es decir, los milenials que hacen cosas de personas mayores) y que también recibió respuestas de getne de la GenZ pdiciendo que no son los gifs en sí los que son cringe sino que la mayoría se han usado de más y los que tienen texto (o los que son de The Office) deberían dejarse de lado.

