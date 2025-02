No paraba de procastrinar y tras muchos intentos y métodos de productividad dio con la clave: apuntar cada vez que lo hacía

Procrastinar es el hecho de aplazar o posponer una tarea que tienes que hacer. Hay muchas razones por las que alguien acaba procrastinando. Puede ser porque odia la tarea en cuestión, porque tiene miedo de hacerla al no ser su especialidad, por pereza... y en general, la gente que tiende a procrastinar a menudo puede tener algún origen psicológico.

Hoy vamos a ver un truco que alguien ha compartido para frenar su propia procrastinación.

Explica el hombre en Reddit que "siempre he sido un procrastinador crónico. Lo he intentado todo: bloqueadores de páginas web e incluso meditación. Nada funciona a largo plazo. Pero hace unos 2 meses, empecé a hacer algo que realmente me ayuda".

Anotar todo

Su solución fue comenzar a llevar un «diario de procrastinación». Dice que incluso a él le suena "estúpido" pero que cada vez que se descubría a si mismo procrastinando, lo anotaba rápidamente, indican lo que debería estar haciendo y lo que estaba realmente haciendo (dice la mayor parte del tiempo leer publicaciones en Reddit o ver Shorts de YouTube. Y también incluía cómo se sentía.

"Luego lo leía al final del día. Al principio, me parecía inútil. Pero después de unas semanas, empecé a notar patrones. Resulta que no sólo era «perezoso», sino que evitaba determinados tipos de tareas cuando me sentía abrumada o no sabía por dónde empezar".

Este persona es un desarrollador de software que también se encarga de la gestión de productos en mi empresa. Y odia hacer «investigación» sobre características.

Lo extraño es que el mero hecho de ser consciente de estos patrones hace que sea más fácil enfrentarse a ellos.

Con esto en mente, dice que comenzó a dividir las tareas que me daban miedo en trozos más pequeños. "No estoy diciendo que soy algún gurú de la productividad ahora y todavía pierdo el tiempo viendo videos estúpidos cuando debería estar trabajando. Pero , la diferencia es de la noche al día. Los proyectos que solían llevarme una eternidad empezar los hago sin el pánico habitual de última hora.

Imagen | Foto de Matt Ragland en Unsplash

