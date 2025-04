Una de las pantallas más míticas de Windows 95 sigue viva en Windows 11. Aunque muy escondida

Microsoft nos ha hecho ver todo este tiempo que Windows aglutina toda una concatenación de sistemas y tecnologías pasadas, por lo que muchas veces nos encontramos con rincones del sistema que nos recuerdan a una época anterior. Esto es genial desde el punto de vista de la compatibilidad con sistemas y aplicaciones antiguas, pero también nos deja cierta sensación de inconsistencia, sobre todo en lo que respecta al diseño y estructura de la interfaz del sistema operativo.

En este aspecto, existe un ejemplo que describe perfectamente esta situación. Y es que si usaste ordenadores en los años 90, es posible que recuerdes el mensaje: "It is now safe to power off the system" (Ahora es seguro apagar el sistema). Éste aparecía al intentar apagar el equipo en Windows 95, 98 y algunas versiones de DOS. No se trataba de una simple notificación visual, sino una instrucción crucial para los usuarios de aquella época: indicaba que el sistema había cerrado todos sus procesos y que ahora sí podían apagar el equipo manualmente presionando el botón de encendido.

Un mensaje propio de épocas pasadas

La razón detrás de este mensaje se debe a la arquitectura de hardware de la época. Los PCs con fuentes de alimentación AT (Advanced Technology) no tenían la capacidad de apagado automático mediante software, por lo que el usuario debía presionar el botón de encendido para completar el proceso de apagado.

A finales de los 90, la tecnología de gestión de energía evolucionó con la introducción de APM (Advanced Power Management) y posteriormente ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Estas tecnologías permitieron que los sistemas operativos gestionaran la energía del hardware de manera más eficiente, incluyendo la capacidad de apagar el ordenador automáticamente una vez que el sistema operativo finalizaba sus procesos.

Windows 2000 y Windows XP fueron los primeros sistemas operativos de Microsoft en aprovechar plenamente ACPI, eliminando la necesidad de que el usuario interviniera manualmente para apagar el equipo. Desde entonces, el mensaje "It is now safe to power off the system" comenzó a desaparecer.

Mensaje de Windows 11 al habilitar la la directiva de grupo de no apagar la energía del sistema cuando se haya cerrado la sesión. Imagen: Enderman

Aunque este mensaje es un vestigio del pasado, en raras ocasiones puede seguir apareciendo en sistemas modernos como Windows 10 u 11. En algunos casos, el uso de máquinas virtuales con sistemas operativos antiguos que no cuentan con soporte para ACPI puede provocar su aparición. Además, fallos en la configuración de energía de la BIOS o UEFI, ya sea por una configuración incorrecta o por una versión desactualizada, pueden impedir que Windows reconozca correctamente la funcionalidad de apagado automático.

Opción en Windows para forzar el mensaje

Otro motivo es la falta de compatibilidad con ACPI en algunos equipos antiguos o en ciertos controladores defectuosos, lo que impide que el sistema operativo complete el proceso de apagado por sí solo. También, algunas modificaciones realizadas en el sistema por entusiastas de la informática pueden hacer que el mensaje reaparezca intencionalmente, especialmente en entornos retro que buscan replicar la experiencia de Windows 95.

En el vídeo que hemos dejado adjunto, del creador de contenido 'Enderman', comprobamos que el usuario forzaba que el mensaje apareciera en un equipo con Windows 11. Para ello se dirigió a la herramienta de 'Editor de directivas de grupo' y en Plantillas administrativas > Sistema, habilitaba la opción de "No apague la energía del sistema después de que se haya cerrado el sistema Windows".

Al aplicar los cambios, el usuario utilizó el comando de 'shutdown' en la terminal para apagar el equipo inmediatamente y vemos cómo aparece este mítico mensaje, un vestigio de los años 90 que aún a día de hoy se puede ver en sistemas tan modernos como Windows 11.

Imagen de portada | Nikita Zaitsev

