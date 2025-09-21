Si quieres aprender a programar con IA, este curso gratis online y con certificado es ideal para empezar. Así puedes apuntarte

Tanto si te dedicas a la programación como si simplemente has hecho tus pinitos y quieres ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a picar código, en pocos días va a tener lugar un curso de Desarrollo con IA que puedes seguir estés donde estés, en castellano y sin necesidad de pagar ni un euro. Ni siquiera para la certificación.

Eso sí, tienes que tener en cuenta que no es un curso que puedas apuntarte en cualquier momento o hacerlo cuando te venga mejor: las clases son en directo. Así que si tienes interés, tendrás que asegurarte de que los horarios de las clases te vienen bien antes de apuntarte y no dejarlo pasar, porque apenas faltan unos pocos días.

Cómo apuntarse al curso gratis de Desarrollo con IA

El ingeniero de software y divulgador tech MoureDev ha lanzado este curso gratis en colaboración con personas especializadas del sector de la talla de la Doctora en IA Nerea Luis o del teleco Carlos Azaustre, en cuyo CV aparecen firmas como Google o IBM. No son los únicos: cuenta con algunos de los mayores divulgadores de programación en castellano.

Organizado en colaboración con BigSEO y Big School, este curso consta de tres clases de dos horas cada una que se celebrarán los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre a las 18h hora de España (península) y las temáticas de cada clase serán:

' De 0 a MVP con IA ', para pasar de idea a prototipo en horas, con recursos para comparar stacks, diseñar prompts y convertir un boceto en una web.

', para pasar de idea a prototipo en horas, con recursos para comparar stacks, diseñar prompts y convertir un boceto en una web. ' Desarrolla con IA ', definiendo tu proyecto, crear un equipo de IA y auditoría posterior.

', definiendo tu proyecto, crear un equipo de IA y auditoría posterior. 'Automatiza con IA', para diseñar flujos que reduzcan tus tareas repetitivas, conecten herramientas y montar automatizaciones.

Te puedes apuntar a las tres clases o hacerlo de forma independiente y, al terminar la formación, podrás solicitar un certificado de conocimiento para que lo añadas a tu LinkedIn y también descargarte los apuntes para repasar y replicarlos en tus proyectos.

Portada | Mohammad Rahmani