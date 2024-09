Windows 10 y 11 en smartphones es algo que ya puedes probar. Así puedes ejecutarlo en tu móvil

Hacer uso del último sistema operativo de Microsoft en un teléfono móvil hoy día es posible. De hecho, Microsoft ha facilitado el acceso a Windows 11 desde móviles y tablets con la llegada de Windows 365, un servicio que existe a modo de aplicación y de versión web que permite conectarnos a un equipo con Windows 11 desde cualquier dispositivo.

Otra posibilidad que tienen los usuarios es habilitar una máquina virtual con Windows 10 u 11 en dispositivos Android, así como servicios de streaming como Moonlight para acceder a nuestro equipo de casa. Sin embargo, desde hace tiempo existe una comunidad de desarrolladores y usuarios que buscan poder utilizar Windows de forma nativa en un dispositivo móvil o tablet.

Windows 11 ARM en Android sin máquinas virtuales

Desde que Microsoft lanzó la versión ARM de Windows, muchos creyeron que la posibilidad de ejecutar Windows en un teléfono móvil de forma nativa estaba más cerca que nunca. Y así es, pero igualmente la firma no ha exprimido este asunto aún (quizás porque el fracaso de Windows Phone aún resuena en sus oficinas). Ampliar el desarrollo de arquitecturas ARM en Windows se ha dedicado, casi en exclusiva, en equipos portátiles. El último ejemplo ha sido los Copilot+ PCs, equipados con el chip Snapdragon X de Qualcomm con arquitectura ARM.

Lista de dispositivos compatibles. Imagen: Renegade Project

No obstante, existe una manera de poder instalar Windows de forma nativa en un dispositivo Android utilizando su versión ARM. Nuestros teléfonos móviles disponen de arquitectura ARM, por lo que la versión de Windows con esta arquitectura también hace que buena parte de sus drivers sean compatibles con estos dispositivos.

Sin embargo, el problema para ejecutar Windows en Android es la BIOS UEFI. Android cuenta con Linux como kernel, por lo que si queremos ejecutar el sistema operativo de Microsoft en un dispositivo Android de forma nativa, hay que “engañar” al bootloader de nuestro dispositivo para hacer creer que nuestro sistema operativo tiene como kernel Linux.

Xiaomi Pad 5 ejecutando Windows 11. Imagen: Gizmochina

Para ello, hay toda una comunidad centrada en hacer compatibles los drivers de Windows en dispositivos Android para que el sistema se ejecute de forma nativa (en su versión ARM). Uno de los proyectos más destacados es Renegade Project, que tiene como objetivo hacer compatible la UEFI BIOS y los drivers de Windows 11 en Android para poder ejecutar este sistema operativo en nuestros teléfonos móviles.

Al conjunto de proyectos que persiguen esta meta se les llama ‘WOA’ (acrónimo de Windows on Android). A pesar de que hay bastantes proyectos con más o menos éxito, Renegade es el más destacado, y podemos encontrar todos los componentes y procesos para conseguir esta meta en su página de Github.

El problema es que no todos los dispositivos móviles son compatibles con este proceso. En su web oficial existe una lista de dispositivos compatibles, y lo cierto es que no es muy amplia. Y aunque el dispositivo fuera compatible, no están aún implementados todos los drivers de Windows como para que funcionen todas sus características.

El creador de contenido Geekerwan realizó un análisis bastante exhaustivo sobre las ventajas de utilizar Windows de esta manera en un dispositivo Android. Lo cierto es que no es tan loco, y además pudo hasta jugar a dispositivos relativamente potentes a una calidad bastante sorprendente, ejecutando títulos como CS:GO, Crysis 3, EuroTruck Simulator o Tomb Raider.

También hay otro proyecto, basado en Renegade, del que pudimos hablar hace un tiempo. Se llama Mindows, y la idea es implementar todo lo conseguido con Renegade, pero de una manera mucho más automatizada. El problema es que todo su software está en chino, por lo que sería necesario utilizar una guía para completar todo el proceso en un dispositivo compatible.

Ejecutar Windows en un dispositivo móvil lleva siendo el sueño de muchos desde hace muchos años, ya que sería el puente definitivo para los usuarios que ya tienen Windows en sus equipos, pudiendo tener una experiencia unificada y todo centrado en un único sistema operativo. Quién sabe si Microsoft vuelve a poner rumbo en los dispositivos móviles con sus versiones ARM de Windows, aunque sería difícil reintroducirse en un mercado dominado por Android y iOS.

Imagen de portada | Geekerwan

En Genbeta | Este conocido youtuber acaba de pasarse a Linux tras más de 26 años con Windows y Mac: estas son sus razones