Alquila un coche y le cobran 440 dólares por un daño al devolverlo: una IA detectó un arañazo casi invisible

Un hombre alquiló un coche y acabó pagando 440 dólares extra porque le hizo un pequeño arañazo en la rueda que una IA pudo identificar fácilmente. La inteligencia artificial estaba ubicada en un túnel de lavado de vehículos y parece ser que tenía una gran precisión en su detección de desperfectos y es que, según el hombre, el raspón era muy pequeño.

Concretamente, Patrick es un cliente que alquiló un Volkswagen en Thrifty, propiedad de Hertz, en la sucursal de Hertz en el aeropuerto de Atlanta (la primera tienda estadounidense en implementar la tecnología UVeye que puede reconocer pequeños desperfectos de un coche). Y él mismo contó a la publicación The Drive que recibió una factura "minutos" después de devolver el coche.

El cargo incluía 250 dólares por la reparación, 125 dólares por el "procesamiento" y 65 dólares por la "administración". Esto ha levantado polémica y otros clientes han compartido sus historias similares.

Por ejemplo, un usuario de los servicios de Hertz publicó en Reddit una foto de un daño menor que le costó un cargo de 195 dólares. El daño, como se ve en la foto, es mínimo pero la IA pudo detectarlo rápidamente:

El pasado mes de abril ya se hizo público que Hertz planeaba emplear inteligencia artificial para escanear los vehículos antes y después de que los arrendatarios los usaran, con el fin de verificar si tenían daños y aplicar los cargos correspondientes. El sistema de IA lleva varios meses en funcionamiento en algunas sucursales de la marca.

Sin personas para aclarar el problema

Cuando Patrick intentó hablar del asunto con alguien, una persona, de atención al cliente cuenta que fue complicado y es que los clientes son redirigidos a un portal web donde pueden ver fotos del antes y el después capturadas por los escáneres.

También ha contado que, mientras que un chatbot puede marcar el problema para su revisión, no hay un agente con quien hablar. Todo el proceso depende de diversas herramientas de IA.

En Reddit incluso hay gente que está diciendo que nunca más quieren utilizar los servicios de alquiler de vehículos de Hertz por este motivo. "Contacté al servicio al cliente y me dijeron que respaldan la IA", explica un usuario en un hilo en el que otras personas dicen que siempre, haya IA o no, lo mejor es hacer un vídeo del coche al recibirlo e indicar con precisión los daños que ya tiene para no tener que responder luego por ellos.

De todos modos, en el debate de Reddit muchos recuerdan qu "el punto de estas nuevas cámaras con IA es encontrar daños como este. Es prácticamente indiscutible porque tiene un escaneo del auto antes y después del alquiler".

