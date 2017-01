Así ha reaccionado el mundo tenológio en redes sociales frente al veto anti-inmigrantes de Trump

Donald Trump ha conseguido unir a los líderes tecnológicos en una sola voz en su contra. Ha pasado después de que este viernes firmase una orden ejecutiva para suspender durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán bajo el pretexto de querer proteger el país frente a los terroristas islámicos.

Esta norma es injusta para miles de refugiados que huyen de las guerras y atrocidades de sus países, y ha hecho que todo el mundo salga a la calle en manifestaciones y protestas. Los altos cargos de las mayores empresas tecnológicas también se han manifesto públicamente contra ella en las redes sociales, aquí tenéis lo que han dicho algunos de ellos.

For generations, this country has been home to immigrants like Sanaz. Her story is playing out all over the country. Google is with you. https://t.co/mllnZ5gNDB — sundarpichai (@sundarpichai) 29 de enero de 2017

Sundar Pichao, CEO de Google, ha publicado un memo interno pidiendo a los empleados de los países afectados que vuelvan a Estados Unidos cuanto antes. También ha dicho que más de 100 empleados de la empresa se verán afectados, y ha retuiteado un artículo sobre cómo le afectará la medida a una de sus trabajadoras manifestándole su apoyo. Mientras, el cofundador de Google Sergey Brin ha sido visto en una de las manifestaciones en contra de la orden ejecutiva diciendo que está ahí porque él también es un refugiado.

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam.... Publicado por Mark Zuckerberg en Viernes, 27 de enero de 2017

Mark Zuckerberg fue uno de los primeros en reaccionar, recordando que sus abuelos eran de Alemania, Austria y Polonia, y que los padres de su esposa son refugiados de China y Vietnam. "Estados Unidos es un país de inmigrantes y deberíamos estar orgullosos de ello", ha dicho. "Necesitamos mantener a este país seguro, pero debemos hacerlo centrándonos en las personas que realmente representan una amenaza".

Por su parte, Tim Cook le ha escrito una carta a sus empleados en la que ha asegurado que ha dejado claro en Washington que Apple cree profundamente en la importancia de la inmigración, tanto para el futuro de su empresa como para el del país. Ha dicho que Apple no existiría si no fuera por los inmigrantes, admitiendo que algunos altos cargos se verán afectos, y ha terminado citando a Martin Luther King: "Podemos haber venido en diferentes barcos, pero ahora estamos en el mismo."

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected. — Elon Musk (@elonmusk) 29 de enero de 2017

Elon Musk ha sido criticado en varias ocasiones por formar parte del equipo de consejeros de Trump, pero tiene clara su postura. "Muchas personas afectadas negativamente por esta política son fuertes partidarios de los Estados Unidos", ha dicho. "Han hecho bien, no han hecho nada malo y no merecen ser rechazados".

Mozilla por su parte ha emitido un comunicado calificando la medida de "perjudicial para fomentar una cultura de innovación y el crecimiento económico". Aseguran que cerrándole la puerta a inmigrantes talentosos, incluídos los que ya están en Estados Unidos, creará una barrera para la innovación en el país.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29 de enero de 2017

Brian Chesky, co-fundador de Airbnb también se ha manifestado en contra tuiteando que no está bien no permitirle la entrada a refugiados o ciudadanos de otros países a América, y defendiendo que deben estar del lado de los afectados. También es uno de los que más ha arrimado el hombro, anunciando que Airbnb proporcionará alojamiento gratuito a refugiados y a a quienes no tengan permitido entrar en los Estados Unidos. Ha prometido más información próximamente.

Brad Smith, presidente de Microsoft, también le ha enviado un correo electrónico a sus empleados, correo hecho público por Satya Nadella, el CEO de la empresa. En él se asegura que Microsoft cree en fuerte sistema de inmigrantes capacitados. "Creemos que las leyes de inmigración pueden y deben proteger al público sin sacrificar la libertad de expresión o religión de la gente".

The Executive Order's humanitarian and economic impact is real and upsetting. We benefit from what refugees and immigrants bring to the U.S. https://t.co/HdwVGzIECt — jack (@jack) 28 de enero de 2017

Y por último está Jack Dorsey, máximo responsable de Twitter, que ha manifestado que el impacto humanitario y económico es real y preocupante. También ha asegurado que Estados Unidos se beneficia de lo que los refugiados e inmigrantes le dan al país. Ya hay varios medios que, como VentureBeat están sugiriendo que si Trump va a expulsar a algún empleados de Twitter del país quizá él debería expulsar a Trump de Twitter.

