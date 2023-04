El CEO de Uber fue taxista de incógnito varios meses. Se dio cuenta de lo mala que era la experiencia para los conductores

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi se convirtió en uno de los conductores de su empresa durante varios meses. Comenzó como un esfuerzo para comprender las experiencias de los conductores y acabó con cambios en la plataforma. Su experiencia la ha contado ahora en una entrevista a The Wall Street Journal.

Khosrowshahi utilizó un coche de la marca Tesla de segunda mano el año pasado para hacerse pasar por un conductor de Uber que llevaba a la gente por la ciudad de San Francisco, con una lista de reproducción de Spotify instalada. Según él, estuvo durante varios meses haciendo esta función de incógnito.

El experimento se conoció internamente como "Proyecto Boomerang", y se diseñó originalmente para aprender cómo la empresa podría atraer a más conductores después. Hay que recordar que en 2021 ya nos hacíamos eco de que Uber necesitaba conductores y que, por las condiciones laborales, muchas personas no querían ser parte de esta plantilla (este fenómeno ha llegado también ahora a España).

A través del esfuerzo, Khosrowshahi experimentó muchas quejas comunes que reciben los conductores de Uber y sufrió la ansiedad por mantener una calificación alta, y un proceso de "registro frustrante". "Toda la experiencia fue bastante complicada", ha dicho el CEO.

Uber aún tiene retos por delante a la hora de atraer conductores. Cuando los precios de la energía y el combustible se dispararon el año pasado, el sueldo neto de los conductores se redujo drásticamente, obligando a algunos a trabajar por menos del salario mínimo, según publica Fortune.

Khosrowshahi dio a entender en su entrevista con el WSJ que retener a los conductores y hacer que Uber trabaje para ellos es clave para mantener su actual repunte de conductores. Afirmó que "ser un CEO no fundador le da más margen para hacer cambios innovadores" que podrían incluir más esfuerzos para ganarse a los conductores y evitar que se vayan. Eso sí, no da claves concretas de qué cambios va a hacer.

Uber no ha estado de acuerdo con los conductores sobre aumentar el sueldo para ayudar a compensar la inflación. La Comisión de Taxis y Limusinas, que representa a los conductores de Uber y Lyft, acabó presentando una propuesta, tras meses de disputas, para calcular los aumentos salariales, que fue apoyada por Uber y acabó entrando en vigor el mes pasado, pero solo en Nueva York.

Al mismo tiempo, hay que recordar que esta inflación benefició a Uber: para hacer frente al coste de la vida, muchas personas vieron en esta empresa una solución para sacar más dinero extra,conduciendo en la plataforma como un extra junto con sus trabajos.

Spent a few hours delivering for @UberEats. 1. SF is an absolutely beautiful town. 2. Restaurant workers were incredibly nice, every time. 3. It was busy!! - 3:24 delivering out of 3:30 online. 4. I'm hungry - time to order some 🍔🍟🍺 pic.twitter.com/cXS1sVtGhS