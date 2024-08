En China hay algo que triunfa más que los vídeos generados por IA: los vídeos reales que parodian la IA

La inteligencia artificial generativa nos está ofreciendo todo un abanico de posibilidades de las que antes no contábamos. En cuestión de unos pocos meses hemos visto cómo los chatbots y generadores de imágenes, vídeos y voz han evolucionado hasta casi hacer que no nos demos cuenta ya de lo que es real y lo que no. Sin embargo, aún queda un gran margen de mejora, sobre todo en las herramientas de generación de imagen y vídeo, donde en la gran mayoría de intentos se pueden presenciar errores palpables.

A veces son pequeñas inconsistencias, mientras que otras muchas veces son incorrecciones que acaban siendo hasta graciosas al ver lo absurdo que queda el resultado. Y es que no es ninguna sorpresa que en nuestros intentos con estas herramientas acabemos encontrándonos manos con más dedos de más (o de menos), elementos que dejan de perder el sentido, o personas que van deformándose hasta acabar convirtiéndose en seres a veces horripilantes.

Vídeos que imitan los errores de la IA

Esto ha calado bastante en los jóvenes de China, pues existe una tendencia en el país donde se imitan todos los problemas que suelen presentar este tipo de herramientas en forma de vídeo. El resultado no dista mucho de lo que podemos obtener con este tipo de herramientas.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Estos vídeos son reales, y el objetivo es imitar todos esos fallos que las herramientas de generación de imagen y vídeo nos dejan. Este tipo de vídeos en China son tendencia en redes sociales, y el ejemplo que te hemos dejado en el artículo representa a la perfección todos esos errores que la IA nos deja ante cada intento de generar una imagen o un vídeo.

Con el tiempo, las herramientas de generación de vídeo han mejorado considerablemente hasta poder obtener resultados hiperrealistas, como es el caso de Sora, Kling o Dream Machine. Sin embargo, estas herramientas tampoco muestran resultados consistentes, y necesitaremos varios intentos y un buen prompt hasta dar con la tecla.

Si no consigues lo que quieres con estas herramientas, al menos tienes estas desternillantes parodias, las cuales representan con precisión todos tus intentos fallidos con la IA. La pregunta es… ¿utilizarán las herramientas de IA estos vídeos de parodia para seguir entrenando sus modelos de lenguaje?

Imagen de portada | Bilibili

En Genbeta | Así se puede usar Meta AI para pedir trabajo: crear el curriculum vitae o la carta de presentación de manera sencilla