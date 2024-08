Este vídeo confunde a millones de personas por una razón: no es real. Hace un año nos reíamos de la IA de Will Smith comiendo pasta

El avance de la inteligencia artificial generativa en tan solo unos pocos meses ha sido bárbaro. Y es que en redes sociales ya hemos visto suficientes ejemplos como para ponernos a pensar y preguntarnos hasta dónde va a llegar esta tecnología. No hace mucho, OpenAI mostraba al mundo Sora, su herramienta para generar fragmentos de vídeo hiperrealistas mediante IA, mientras que al poco tiempo después conocimos otras propuestas muy interesantes como la de Kling o Dream Machine.

Este tipo de herramientas y otras similares han sido artífices de varios vídeos que circulan en la red que, a pesar de todo lo real que puedan parecer, no lo son en absoluto. El último ejemplo ha dado la vuelta al mundo por lo sorprendentemente realista que parece. ¿Sabrías identificar los imperfectos para confirmar que, efectivamente, el vídeo está generado con IA?

El vídeo que ha desconcertado a miles de personas en redes

Una mujer da una entrevista mientras sujeta un micrófono y tiene colgada una tarjeta identificativa de Google. La mujer habla de forma muy natural, hace gestos que no desencajan en ningún sentido y, hace picar a muchas personas en Internet. Esta mujer no es real, sino un vídeo generado por IA y, se suma a la lista de ejemplos que nos hacen pensar que ya no nos podemos fiarnos de prácticamente nada en la red.

El vídeo fue creado mediante una combinación de herramientas. Para ello se utilizó Flux, un modelo de generación de imagen, junto a la herramienta de generación de vídeo Lora+ Gen-3 Alpha, que logra transformar una imagen en un fragmento de unos pocos segundos de vídeo.

El vídeo fue originalmente publicado por Nicolas Neubert, un director creativo que busca “redefinir la narración cinematográfica mediante la IA”. Este vídeo de apenas 10 segundos de duración ha incendiado las redes, con muchos usuarios reafirmando que ya “no nos podemos creer nada de lo que vemos”, y otros tantos averiguando los defectos que delatan al vídeo.

Entre algunas de las características que pueden evidenciar el hecho de que se trata de un vídeo generado por IA, muchos usuarios apuntan al movimiento y gestos de la boca, gestos faciales, el movimiento de los ojos o el brazo. A pesar de ello, es perfectamente normal que no sepamos identificar de que se trata de un vídeo generado por IA.

“Estamos a solo un paso de que los deepfakes sean tan realistas que será muy complicado diferenciarlos de la realidad,” comentaba un usuario en X. Entre los usos indebidos, políticamente incorrectos, u otros más fantasiosos de la IA, muchos teorizan sobre generar vídeos para “llevar a alguien a la cárcel por un crimen que no ha cometido”, o utilizar la IA para marketing, propaganda política, o relaciones románticas con parejas generadas por IA.

En poco más de un año, la generación de vídeos con IA ha avanzado a pasos agigantados. Y es que fue en abril de 2023 cuando vimos por primera vez el espantoso vídeo de Will Smith comiendo pasta generado por IA que incluso el actor ha parodiado meses atrás.

