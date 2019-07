Chrome podrá acceder a nuestra tarjeta de crédito para pagar sólo con haber iniciado sesión con la cuenta de Google

Pagar en Internet a menudo todavía es un proceso algo incómodo. Si no se utilizan soluciones del tipo de PayPal o Apple Pay, muchas veces hay que introducir manualmente todos los datos de la tarjeta de crédito con el código de seguridad. Incluso cuando Google Pay, por ejemplo, puede haberlos almacenado en nuestra cuenta de Google, hasta ahora en Chrome era necesario que estuviera activada la sincronización de datos.

Ahora, Google está dando más presencia a la cuenta de Google (que incluye Google Pay), y ha anunciado que solo con que tengamos nuestra sesión de Google iniciada en Chrome, podremos pagar con nuestra tarjeta, siempre que sus datos de pago estén asociados a ella. Esto quiere decir que vayamos al ordenador que vayamos, el binomio de nuestra cuenta y Chrome siempre permitirá pagar fácilmente al rellenar de forma transparente datos de tarjeta bancaria.

Una función que puede ser preocupante, pero que a la vez ofrece ciertas garantías

Esta función puede resultar preocupante y poco segura para personas que inicien sesión en ordenadores que no son el suyo, porque supone que de algún modo sus datos de pago ahora también están en esa máquina. Sin embargo, Google es clara respecto a eso: para hacer una compra, siempre pedirán el código CVC de la tarjeta, por lo que para usos fraudulentos no funcionará si el usuario no conoce el código o no tiene la tarjeta delante.

Si además eliges guardar una nueva tarjeta en tu cuenta, el sistema te lo hará saber mediante un correo electrónico que te notificará de que tu cuenta ahora almacena dicha información de pago. Por otra parte, esto no hace que Chrome localmente no pueda almacenar datos. Tal y como dice Google, seguiremos pudiendo añadirlos en los Ajustes de Chrome -> Métodos de pago -> Añadir.

Por otra parte, también recuerdan que añadir sesión en una cuenta de Google suele suponer iniciar sesión en Chrome. Para evitar que esto ocurra, indican los siguientes pasos en su página de cierre de sesión en Chrome:

Abre Chrome en tu ordenador. En la parte superior derecha, haz clic en Más Más y luego Configuración. En la parte inferior, haz clic en Configuración avanzada. En "Privacidad y seguridad", desactiva Permitir el inicio de sesión en Chrome.

El cambio ha sido anunciado en el blog de Chromium, pero Google no ha especificado si otros navegadores Chromium más allá de Chrome podrán acceder de esta forma a los datos de pago de la cuenta Google.