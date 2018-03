Coinbase podrá emitir monedas digitales y proporcionar servicios de pago en toda Europa

Coinbase, una de las casas de cambio de criptomonedas más populares y fáciles de usar, ha recibido una licencia de moneda electrónica emitida por el regulador británico Financial Conduct Authority. En un correo electrónico enviado a sus usuarios, aseguran que esta autorización les permitirá "emitir dinero electrónico y proporcionar servicios de pago en toda Europa".

Los acuerdos con el usuario y las políticas de privacidad que rigen la plataforma incluirán está nueva situación a partir de ahora entrando en vigor el próximo 21 de marzo, dentro de una semana exactamente según el anuncio hecho hoy.

El anuncio de Coinbase enviado por correo electrónico a sus clientes.

Nos complace anunciar que Coinbase ha recibido una licencia de dinero electrónico de la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido. La licencia permitirá a Coinbase emitir dinero electrónico y proporcionar servicios de pago en toda Europa. Para nuestros clientes, esto nos ayudará en última instancia a ofrecer una mejor experiencia a través de nuevas asociaciones y un producto más fácil de usar.

Las posibilidades de la licencia, como decíamos, se extienden más allá de Reino Unido abarcando hasta 23 países de la Unión Europea, aunque no está claro si el Brexit afectará a este punto. Además, Coinbase ha añadido soporte para pagos más rápidos en el país a través de Faster Payments Scheme.

Mayor control sobre Coinbase

Esta licencia implica desde un punto de vista regulatorio que Coinbase habrá superado una serie de controles adicionales por parte de la autoridad británica en asuntos como la segregación de los fondos de sus clientes. Esto significaría que, por ejemplo, los saldos de moneda fiduciaria de los clientes (los que están en euros, dólares u otras monedas convencionales) se separan de los propios fondos operativos de la compañía, encontrándose en cuentas bancarias separadas.

Así lo explica el CEO de Coinbase en el Reino Unido, Zeeshan Feroz, en una publicación en el blog de la empresa.

Nos comprometemos a asegurarnos de que los fondos de nuestros clientes estén siempre seguros y esta actualización significa que nuestras operaciones de dinero electrónico tienen salvaguardas y estándares operativos a la par de otras instituciones financieras reguladas. Un ejemplo de ello es la segregación de los fondos de clientes, en la que todos los saldos fiat de clientes se separarán de los fondos de Coinbase y se mantendrán en cuentas bancarias separadas.

La idea de este tipo de medidas es que ante una posible quiebra esas cantidades que no pertenecen a Coinbase queden a salvo, aunque no quiere decir que estén garantizadas como lo estarían en una entidad financiera, que posee otra clase de licencia. La autorización emitida por la Financial Conduct Authority tampoco implica una comprobación de la seguridad de los monederos ni guarda relación directa con la práctica del intercambio de criptomonedas.

En Genbeta | Los otros que se están forrando con Bitcoin y Ethereum y no porque hayan invertido