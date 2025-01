Compra una tarjeta gráfica de 600 euros en Amazon y se encuentra con una antigualla: "No puedo creer que me haya pasado a mí"

Cuando pedimos un paquete por Amazon, lo normal es que nos venga sin problemas y muy rápido si somos usuarios de Prime. Sin embargo, no es la primera vez que vemos casos en los que muchos usuarios han obtenido resultados desastrosos con sus compras en este portal.

Hace un tiempo adelantábamos aquel usuario que se dejó casi 400 euros en una CPU cuando descubrió tras quitar una pegatina que se trataba de un procesador muy antiguo. Lo mismo con este otro usuario que quiso comprar una GPU RTX 4090 y se acabó encontrando una caja vacía. Ahora, otro usuario comparte en Reddit otro desastroso caso: compró en Amazon una GPU de unos 600 euros y lo que obtuvo fue una que ni se acerca a los 50 euros hoy día.

Pide una gráfica de 600 euros y se encuentra con una GPU de 2012

Comprar en Amazon debería ser sinónimo de garantía y tranquilidad, pero lamentablemente hay veces en las que no es así. A pesar de que en la gran mayoría de casos no ocurra nada, sus beneficiosas políticas de devolución para el comprador pueden ser un potencial riesgo para otros compradores, ya que Amazon no exige demasiado a la hora de devolver productos y muchos aprovechan esto para quedarse con algo de más valor y devolver algo de peor calidad.

Si bien es un sistema que debería estar regulado por la compañía, ha habido siempre excepciones, y en Reddit se han encontrado casos como el que comentamos en este artículo. Y es que un usuario quiso comprar una AMD Radeon RX 7800 XT, por un valor de 600 euros aproximadamente, y en la caja acabó encontrándose con una Radeon HD 7770 del año 2012.

Si bien fue una buena tarjeta gráfica en su día, 13 años después ya no rinde como antaño para los videojuegos y otros procesos de renderizado 3D actuales. Y lo que es más importante: no se trataba del producto que esperaba este usuario.

Estos casos pueden ocurrir incluso cuando el producto ha sido enviado y tramitado por la propia Amazon, lo que daría pistas de que quizás alguien devolvió el paquete antes con otro producto en su interior. Reddit se ha llenado de casos así en los últimos años, aunque afortunadamente, gracias precisamente a esa política de devolución, el usuario en este caso también pudo devolver el producto sin problemas. Sin embargo, igualmente ha sido una situación frustrante para el usuario. “No me puedo creer que me haya pasado esto,” comentaba el autor de la publicación.

Tras esta serie de sucesos, no son precisamente pocos los que recomiendan hacer una grabación del producto cuando lo estamos abriendo del embalaje, ya que puede servir de prueba para posteriores disputas con el vendedor. Desgraciadamente, las estafas son cada vez más comunes, incluso en tiendas tan consagradas como Amazon.

