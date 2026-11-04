El creador de 'Minecraft' pide 70 millones de dólares por una mansión en Beverly Hills con 15 baños y discoteca privada

Markus Persson ha puesto a la venta su mansión de Beverly Hills por 70 millones de dólares (unos 62,9 millones de euros). En 2014, el creador de “Minecraft” (conocido como “Notch”) pagó igualmente esta cantidad en dólares por la vivienda.

El chalet cuenta con ocho habitaciones y 15 baños. La superficie total es de unos 2.072 metros cuadrados. Además, cuenta con ascensor, sala de cine y piscina. El dueño ha añadido también un estudio de grabación y una discoteca privada (con cabina de DJ y barra).

La casa está situada en una parcela de casi 4.000 metros cuadrados. Desde ella se divisa Los Ángeles. Cuando la compró Persson, contaba con una habitación de golosinas (valorada en 200.000 dólares), una bodega con capacidad para 2.500 botellas (que se surtía con cajas de Dom Pérignon) y una instalación artística (con una ametralladora cromada).

El vendedor de 2014 era un promotor especializado en mansiones con equipamientos extravagantes llamado Bruce Makowsky. En una de sus propiedades incluyó una colección de coches y motos, como un Bugatti, un velero y un helicóptero (que había sido usado en la serie de los años 80 “Airwolf”).

La mansión vuelve al mercado por el mismo precio

La operación de Persson se realizó en un momento en el que las casas sin precomprador tenían salidas sencillas en este segmento. Doce años después vuelve al mercado con el mismo precio nominal. Ahora está menos activo el mercado de las propiedades de mayor lujo.

En el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y septiembre de 2026, la mediana de los precios de venta de las viviendas unifamiliares existentes en el condado de Los Ángeles se ha multiplicado por más de dos. Los 70 millones de Persson siguen siendo la cantidad solicitada.

Uno de los agentes encargados de la venta es Aaron Kirman. Él explica que el motivo de que Markus quiera deshacerse de ella es que pasa muy poco tiempo en Los Ángeles. Según Kirman, los compradores de este segmento buscan tener algo diferencial que sea difícil de copiar.

Por otro lado, está el hecho de que la compra de 2014 se relacionó con el interés de Beyoncé y Jay-Z. Esta pareja visitó varias veces la mansión. Al final, Persson terminó comprándola.

La venta de Mojang a Microsoft

La riqueza de este programador sueco viene de “Minecraft” y la venta de Mojang. El juego empezó a salir en sus primeras versiones en 2009. En 2011 se lanzó su versión completa.

Es reconocido por Guinness como el videojuego más vendido. En 2014 Microsoft acordó comprar Mojang por 2.500 millones de dólares (no es el dinero que recibió en persona Markus).

La venta de la mansión la comparte Kirman con Katia De Los Reyes (Christie's International Real Estate Southern California), Branden Williams y Rayni Williams (The Beverly Hills Estates).

Imágenes | Propias de Markus Persson con edición