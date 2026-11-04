La IA está transformando las profesiones STEM: una encuesta recoge salidas de trabajadores relacionadas con ella

La inteligencia artificial está transformando los trabajos de los profesionales de las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En Alemania se ha encuestado a 817 profesionales de estas áreas para conocer su percepción de estos cambios. La encuesta ha sido realizada por YouGov para la consultora de personal SThree.

Un 38,4 % afirman que en los últimos doce meses han visto compañeros abandonar la empresa por causas relacionadas con la IA. Este dato no permite saber qué porcentaje de los trabajadores han decidido irse (dimitir) por esta causa.

Los motivos de las salidas y las diferencias por sector

De los que mencionan este hecho, un 52,2 % indican que el trabajo se ha modificado de tal forma que ahora es irreconocible (la pregunta ofrecía varias posibilidades). Otro 46,5 % apunta la falta de oportunidades de desarrollo. Por otro lado, un 36,9 % considera que la carga de trabajo era insoportable.

Los datos varían mucho según el sector. Un 56,8 % de los encuestados en ciencias de la vida mencionan que han visto compañeros abandonar la empresa por causas relacionadas con la IA. En cambio, en informática solo lo hacen un 28,9 %, y en ingeniería un 29,6 %.

Más productividad percibida y peticiones de formación

También hay aspectos positivos. Un 66,8 % de los usuarios de IA consideran que sus equipos son más productivos que hace dos años. Un 38 % dedica el tiempo ahorrado a pensar estratégicamente. Un 29,4 % lo emplea en tareas extra. Por otro lado, un 29 % lo dedica a formarse.

En cuanto a las emociones asociadas a la IA, destacan la estimulación (38 %), la curiosidad (37 %) y el entusiasmo (32,7 %). Por el contrario, menos frecuentes son la presión (11,7 %) o el miedo (9,3 %).

Se trata de percepciones. El trabajo de campo se realizó entre el 10 de julio y el 1 de septiembre de 2026. Los datos de productividad no pueden extrapolarse a los resultados de rendimiento de las empresas en las que trabajan.

En las preguntas abiertas, los profesionales plantean la necesidad de formación especializada. Además, también demandan claridad en los usos de la IA. También piden que la dirección los implique en los primeros momentos de los cambios.

Imágenes | Pexels con edición