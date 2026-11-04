Los titulares de derechos de Elvis Presley demandan a Anthropic

Los propietarios de los derechos de 274 composiciones interpretadas por Elvis Presley han puesto en marcha una demanda contra la empresa Anthropic por supuestamente utilizar las letras de sus canciones para entrenar al asistente Claude sin su consentimiento y sin pagar por ello. Dicha demanda fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California el 23 de octubre de 2026.

Entre los demandantes está ABG EPE IP (que pertenece al grupo Authentic Brands Group). Entre las composiciones figuran “Can’t Help Falling in Love”, “All Shook Up” y “A Little Less Conversation”. Todo se centra en los contenidos de las letras de las composiciones y en los resultados que ofrece el asistente.

Qué reclaman los titulares de los derechos

Se expone que Claude ha utilizado contenido protegido desde sus primeros lanzamientos. Los demandantes afirman que las medidas de filtrado que ha implementado Anthropic para evitar este tipo de respuestas son insuficientes. Además, aseguran que la propia empresa sabía de estos problemas.

Por otro lado, en la demanda (firmada por el abogado Richard S. Busch) se acusa a Anthropic de montar su negocio sobre infracciones de derechos de autor sin precedentes. Según explican, a pesar de las salvaguardas implementadas, han seguido produciéndose.

Por cada obra supuestamente infringida, los titulares solicitan hasta 150.000 dólares. En total, para las 274 composiciones son 41,1 millones de dólares (unos 36,7 millones de euros al cambio de referencia del Banco Central Europeo). Es una solicitud de indemnización y no una condena.

Las reclamaciones de la industria musical y las medidas de Spotify

Se une al resto de reclamaciones que está llevando a cabo la industria musical contra el uso de sus obras por parte de empresas de IA. Universal, Sony y Warner han sido parte de algunos de estos litigios. Pero también los músicos han denunciado el uso indebido de sus obras y voces. Y además temen que puedan ser reemplazados por la IA. De hecho, en las plataformas de streaming ya se han colado canciones con voces de artistas reproducidas por medio de esta tecnología.

En el caso de Spotify, han desactivado de sus recomendaciones más de 50 millones de pistas que consideran de baja calidad o spam en 2026, según han anunciado. Relacionan estas medidas con el boom de contenido generado por IA. Estamos hablando de recomendaciones y no de eliminación de canciones del catálogo.

Imágenes | Elvis Presley oficial con edición