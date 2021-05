eBay permite vender NFT siendo así precursora entre las plataformas tradicionales de venta online

La fiebre del NFT (siglas en inglés de 'Tokens no fungibles') continúa en el que parece ser su gran año y la última novedad al respecto es que la tradicional plataforma de compra y venta de productos eBay también acepta desde hoy mismo (martes) la transacción de estos NFT.

Ebay permite la venta de tokens no fungibles de objetos digitales de colección, como cromos, imágenes o videoclips, en su plataforma, siendo la primera plataforma de comercio electrónico tradicional en aprovechar el reciente frenesí en torno a los NFT, como recuerda Reuters.

Un vistazo a… Qué son los NFT y por qué un avatar de gatito se VENDE a 115.00$

eBay es pionera con este anuncio

En el mundo del arte los NFT se han hecho muy comunes (este año se han realizado transacciones millonarias). Pero eBay es la precursora en aceptar estas piezas digitales en una plataforma convencional de compra y venta.

A corto plazo, se proporcionará un inventario de NFTs a los vendedores que cumplan los estándares de eBay, según ha dicho la compañía a Reuters. El objetivo es poder en el futuro añadir la oferta de programas, políticas y herramientas que permitan comprar y vender NFTs en una gama más amplia de categorías.

Jordan Sweetnam, vicepresidente senior y gerente general para el mercado de América del Norte de eBay ha dicho que en los próximos meses la empresa va a agregar npovedades donde se esperan coleccionables NFT impulsados por blockchain a la plataforma.

Cabe recordar que, aunque de las plataformas tradicionales, eBay es la primera en abrirse a las NFT, sí que existe un lugar llamado Bitski, que es una startup que pretende convertirse en una especie de 'Shopify para NFTs'.

El objetivo de Bitski es ofrecer una amplia gama de planes de suscripción que permitan a marcas y celebridades ofrecer sus propios "escaparates digitales" para vender NFTs, de tal manera que ahorre tanto a vendedores como a compradores algunas de las complejidades criptográficas de este mercado.

El año del NFT en el arte y en las redes sociales

El pasado mes de marzo, la londinense casa de subastas Christie's celebró su primera subasta de arte digital y la experiencia se saldó con la venta por 69 millones de dólares del NFT del criptoartista Beeple. En ese momento, su obra se convirtió en la obra de arte digital más cara de la historia y colocó a su autor, además, entre los tres artistas vivos más exitosos.

Otro acontecimiento importante lo protagonizó Jack Dorsey, CEO de Twitter también en marzo. El primer fin de semana del mes preguntó a sus seguidores, "¿quieres comprar este tuit?" y puso a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 (donde decía "Just setting up my twttr"), en forma de token no fungible (NFT).

En abril Sotheby's, una de las principales casas de subastas de obras de artes y objetos de colección del mundo, fue testigo de un hito histórico, para el arte y para las tecnologías: un NFT (token no fungible) de un píxel fue adquirido por 1,36 millones de dólares.

Otro de los grandes acontecimientos recientes respecto a este fenómeno vino de la venta de un meme. Zoë Roth, más conocida como "Disaster Girl", vendió hace unos días la copia original de su meme (una conocida fotografía en la Roth, siendo niña, aparecía sonriendo a la cámara mientras una casa situada tras ella ardía en llamas), en forma de NFT (token no fungible) por 180 éteres, por un valor de casi 500.000 dólares.