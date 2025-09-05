Una empresa pidió a un aspirante que llevara café de Starbucks a la entrevista. Lo rechazó de forma brutal

La Generación Z se refugia en las redes sociales, sobre todo TikTok y en foros como Reddit, para hablar de sus retos y problemas laborales y alertar de historias absurdas que viven con sus jefes o con empresas en las que aspiran a trabajar.

Hoy recogemos una historia que merece la pena conocer: un hombre ha contado que una empresa a la que había enviado su candidatura lo llamó para entrevistarlo en persona al día siguiente, con el propietario de la firma. La vacante era para ser comercial por teléfono.

"Tras una rápida entrevista telefónica, me citaron para una reunión en persona con el propietario" explica, para luego decir que "luego la cosa se puso rara". El hombre que comparte su historia tiene título de "computer science" afirma, es decir, informático.

Requisitos para el café de Starbucks

"Me volvieron a llamar en diez minutos para confirmar que el propietario iba a estar disponible para la entrevista y para informarme de que tenía que llevar un café de Starbucks medio frío (sin azúcar) a la entrevista".

No solo le pedían que llevase un café, sino que había requisitos específicos de los gustos del jefe. Además, afirma que "por si fuera poco, también me preguntaron por mi nacionalidad, la de mis padres y mi edad".

El hombre dice que está tan desesperado por trabajar que consideró ir pero, un rato después otra empresa a la que había enviado su solicitud le contactó y la interacción fue más natural. Avisó a la otra empresa de ventas que no iría a la entrevista y ahora cree que ha esquivado no una bala, sino un "misil grande".

Concretamente, el informático ha mostrado un mensaje que envió al responsable de contratación para rechazar ir a la entrevista. Le explica que ha decidido apostar por otras oportunidades donde no se requiera hacer una parada en un Starbucks de camino a la entrevista y le desea suerte a la hora de encontrar a alguien que tenga las habilidades necesarias y el entusiasmo por llevar café.

La persona de contratación le acusa de no ser profesional y de hacerle quedar mal delante del propietario de la empresa.

Sobre nacionalidad, él es ruso y dice que gracias a las conversaciones de Reddit ha podido saber que "tomar decisiones de contratación basadas en la nacionalidad es muy ilegal, especialmente en California", que es donde vive. Ha contado que en una empresa en la que trabajaba antes, al ser contratado "la decisión final se basó en si el empleado ucraniano se sentiría cómodo trabajando con un ruso" y añade que él, en la entrevista, dijo que apoya a Ucrania en el conflicto existente.

Imagen | Foto de Niels Kehl en Unsplash

