Esta mujer va a tener que devolver el paro al SEPE tras declarar su despido improcedente

En nuestro país hay diferentes 'escudos sociales' que tratan de proteger a la ciudadanía cuando se encuentran pasando una situación difícil. Una de ellas es el desempleo, donde el SEPE actúa proporcionando una prestación mientras se busca otro puesto de trabajo. El problema es que en algunas ocasiones (que no son frecuentes) se tiene que hacer una devolución de estos pagos.

Una historia de este calado nos hemos encontrado en Reddit recientemente donde una usuaria afirma que se encuentra "anonadada" porque el SEPE la está embargando. ¿El motivo? Estar cobrando un subsidio mientras esperaba un juicio que resolviera si su despido era procedente o no.

Que el SEPE te pida devolver el paro es posible

El resultado de este juicio fue favorable hacia ella, la empresa estaba obligada a ingresarle en su cuenta todos los salarios de esos últimos meses que había durado el litigio. Además, se consideraría que ella no había dejado de trabajar, mostrando en su vida laboral el alta durante todo ese tiempo, teniendo la empresa que pagar su cotización durante todo este tiempo. En definitiva, como si nunca hubiera estado en paro y hubiera seguido trabajando.

Pero aunque suena bien, la realidad es que al momento de dictarse sentencia la empresa decretó su bancarrota y la suspensión de los pagos. Esto hizo que esta usuaria de Reddit no recibiera todas las retribuciones que rondan los 24.000 euros. En teoría, el FOGASA le pagó una parte proporcional de 7.000 euros.

Pero el problema llegó con el paro del SEPE. Había estado cobrando durante un año algo que ahora no le correspondía, ya que ahora figuraba de alta en la Seguridad Social durante todo ese tiempo. Esto hace que el SEPE pueda solicitar la devolución de todas las cantidades percibidas en ese tiempo, causando un grave problema sobr etodo si no has recibido los salarios completos de todos estos meses.

En la propia web del SEPE, en su apartado de preguntas frecuentes, hay una sección que nos pone en esta situación: "Si estoy cobrando el paro y la empresa opta por mi readmisión tras declarar un juzgado mi despido improcedente, ¿qué sucede con lo que he cobrado de paro?". En este caso especifica lo siguiente:

Las cantidades que hayas percibido en concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidas por causa ajena a ti. La empresa las ingresará al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (prestación neta abonada) y las restará de los salarios que no hayas percibido y que te debe abonar, con el límite de la suma de los mismos.

Es decir, el SEPE va a recibir estos salarios que te deben pagar por los meses anteriores a la sentencia para poder compensar esta prestación que has recibido. En el caso de que exista algún problema o que la cuantía percibida en el paro supere a los salarios pendientes, se va a tener que devolver la prestación al SEPE. En este caso al quebrar la empresa, pues obviamente no ingresaron el salario al SEPE, y por ende no hicieron la diferencia entre lo que hubiera ganado trabajando y lo que cobró en el paro.

En este caso particular, al residir actualmente en Alemania, no ha podido recibir comunicaciones en carta de la situación de su expediente. Y es que ahora como ciudadanos tenemos 30 días para poder ingresar al SEPE un cobro indebido como es este caso. En caso contrario, se comenzarán a aplicar recargos y puede derivar en el embargo de la cuenta o de las propiedades por parte del SEPE.

El problema es que estamos ante un caso especial en el que la empresa ha entrado en bancarrota y ha tenido que actuar el FOGASA. Pese a que su abogado le informó que no le pedirían devolver nada, la realidad ha sido muy diferente y ya el resto de usuarios en Reddit le piden que se busque un abogado para poder responder al SEPE, renegociar la deuda y levantar el embargo sobre sus cuentas.

