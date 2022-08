Free Now sigue la estela de Uber y Cabify: cobrará más por ir en taxi si hay mucha demanda

La aplicación para pedir taxis Free Now ha anunciado un cambio en su política de tarifas que arrancará el próximo 16 de agosto. El bautizado como "cargo por alta demanda", que será aplicable también para los taxis y no solo para los VTC en los momentos en los que aumenten las solicitudes de este servicio. Esto es algo que ya hacen Cabify y Uber. Hasta ahora, Free Now hacía diferencias y los taxis no modificaban su tarifa aunque hubiera mucha demanda.

El coste adicional que se va a cobrar será de entre 0,05 euros y 1,50 euros. Dice Free Now que el motivo es "prestar un mejor servicio de intermediación y tener un taxi en el momento que más se necesite".

Cobrar por servicio

Además, entre las novedades, la aplicación ha incorporado un "cargo por servicio", de 0,80 euros que suple al actual "cargo de sostenibilidad" que es de 30 céntimos de euro. La empresa dice que estos fondos se destinarán "a su compromiso con la excelencia, sostenibilidad y la seguridad"

En el año 2019, myTaxi, que era la aplicación que más había acercado a los taxis en España y Europa a la oferta de Uber y Cabify, anunció que pasaría a llamarse Free Now. Free Now forma parte de una histórica joint venture de Daimler y BMW, en un acuerdo que incluía otros gigantes como car2go, en Share Now, el área de coche compartido.

En España está presente en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Oviedo, Gijón y Avilés.

Free Now ha apostado por ofrecer servicios de taxi usando la tecnología en un contexto en el que los VTC están en constante disputa, también en términos políticos dentro de España. En junio, las empresas VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), que son básicamente Uber, Cabify y Bolt (la última en llegar), anunciaron que enviarían una carta a la Comisión Europea pidiendo que intercedan en la situación en España. Las dos patronales que hay y que son Unauto VTC y Aseval-Madrid afirman que la deriva de esta situación puede llevar a la pérdida de miles de empleos y la desaparición de un servicio urbano.