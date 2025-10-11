Google me envía muchísimas notificaciones cada día de que no tengo espacio en Gmail y que tengo que pagar. No solo me pasa a mí

Desde este verano recibo constantemente un montón de notificaciones de Google, a mi cuenta de Gmail, alertando de que no tengo espacio y de que me toca pagar. Hubo un momento que llegué a pensar que podría ser una estafa por esa insistencia ilógica y tan sumamente pesada. Es como una constante alerta que invade mi teléfono.

Pues bien, hace unos días, viendo reels de Instagram un ratito para desconectar (como si ver Instagram sirviera para desconecta de algo, pero acabo cayendo en esa trampa), una usuaria alertaba de que esto de Google insistiendo a sus usuarios para que paguen que se estaba haciendo muy pesado y animando a la gente a cancelar sus cuentas en la empresa.

Y es que, claro, a Google parece que se le olvida que no tenemos cuentas gratis, sino que gracias a toda nuestra información que recopila a través de todas sus herramientas, ha creado un imperio basado en marketing ya que tiene muchísimo conocimiento de la sociedad y de sus usuarios para vender a las marcas la posibilidad de ofrecer anuncios personalizados para cada persona.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Ni siquiera está lleno

A todo esto, en mi caso, ni siquiera mi cuenta está tan saturada. Anda por encima de los 13 GB de los 15 GB que hay. Ha estado muchísimo peor pero coincide que en el viaje de ida a mis vacaciones (estuve sin coche en verano y me tocó llegar a mi destino en un interminable ajetreo de autobuses y paradas en el camino), me dediqué a borrar muchisísimos correos y documentos e imágenes innecesarias. Y, a pesar de eso, Google insiste en que pague.

También me llegan interminables notificaciones para que haga álbumes de fotos con ellos, que ignoro totalmente. Yendo más allá, me puse a buscar y ví que muchos son los usuarios de los servicios de correo, Drive y Photos de Google que se están sintiendo "frustrados".

Un reciente reportaje explica que si en estos meses has recibido la temida notificación de Gmail «Tu almacenamiento está lleno», no eres el único. Y parece ser que no aplica a todo el mundo. Sino que los usuarios veteranos con cuentas de 10, 15 o incluso 20 años se encuentran con que no pueden enviar ni recibir correos electrónicos a menos que paguen por espacio adicional.

Personalmente, no me ha pasado así pero porque, por mucho que insista la empresa de Mountain View, mi almacenamiento no está lleno. Un usuarios ha comentado en el mencionado post de Instagram que: "¡He borrado todos mis correos electrónicos! ¡He vaciado mi Google Drive! No tengo nada en Google Fotos y aún así sigue lleno al 96%".

Pagar por todo.... a pesar de que ya pagamos con nuestra información

Como explica el mencionado artículo, hemos pasado de pagar por la música a la televisión, a las aplicaciones de gimnasio, a la edición de fotos y ahora incluso a nuestras bandejas de entrada. A todo esto, pagar por ver películas y series pasa en muchos casos con tener que ver anuncios, como cualquier servicio de televisión de toda la vida.

Lo curioso es que para los usuarios que solo desean enviar y recibir correos electrónicos sin complicaciones, incluso el plan más económico supone un gasto adicional no deseado en las facturas mensuales.





Imagen | Foto de Justin Morgan en Unsplash

En Genbeta | La increíble paradoja del streaming: tras subir precios y poner anuncios, a Netflix y Disney+ les va mejor que nunca

En Genbeta | "Si perdemos el empleo no nos sirve saber que Google triunfa gracias a nuestro trabajo duro": los 'googlers', contra sus jefes



