Han suspendido el pago del IMV a miles de familias vulnerables: la culpa es de la burocracia y el retraso de la Administración

La excesiva burocracia y los elevados tiempos de espera que tenemos que sufrir en nuestra administración pública tiene como "víctimas" a los propios ciudadanos. Los posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido los últimos en sufrir los grandes retrasos en la Administración Pública al ver suspendidas las ayudas. Lo peor de todo es que se tratan de familias vulnerables.

Tal y como recoge ElDiario, miles de familias vieron como en el mes de enero no se abonó la correspondiente ayuda debido a una suspensión cautelar de la prestación. Esto es algo que se ha visto en todas las comunidades autónomas. Ahora exigen que se levante la suspensión para poder recibir esta ayuda económica que trata de apoyar a las familias más vulnerables de nuestro país.

La carga burocrática ha afectado al os más vulnerables de España

Para entender el por qué de esta decisión hay que saber que esta ayuda en particular tiene como requisito el hecho de justificar de manera anual la situación de vulnerabilidad. Es decir, si no se acredita esta situación de vulnerabilidad nuevamente la ayuda se anula de manera automática. El problema es que aquí se incluye el gran retraso que tiene la administración pública, y al que prácticamente estamos obligados a adaptarnos.

Los responsables de comunicar esta situación de vulnerabilidad son los servicios sociales de cada uno de los municipios donde están las familias beneficiarias del IMV. El plazo para la presentación de estos certificados que acreditaran esta situación acababa el 31 de diciembre, y muchos ciudadanos no han presentado este documento.

Desde la Seguridad Social se escudaban en un primer momento afirmando que no es su responsabilidad el hecho de haber anulado los ingresos, sino de los ciudadanos que no han presentado este certificado en tiempo y forma. Lo explican de la siguiente manera:

Cuando se ha procedido en 2024 a la revisión de los certificados, se ha remitido comunicado a los beneficiarios que necesitaban actualizarlo y no lo han hecho todavía, informándoles que su prestación ha quedado suspendida hasta que lo presenten, momento en el cual recibirán el importe de los meses transcurridos desde la suspensión.

El problema llega cuando desde Servicios Social afirman que ellos sí presentaron los certificados, aunque les costó mucho trabajo. Ante este caso, la respuesta de la Seguridad Social a un departamento de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid muestra una versión diferente a la que habían dado antes: es su culpa. Y solo lo han reconocido cuando le han tenido que reprochar que hay gente sin cobrar el IMV pero con el documento presentado.

El hecho de contar con una gran cantidad de expedientes a controlar, el tiempo reducido para actualizar la información que llega desde los Servicios Sociales y los problemas técnicos son las razones que han dado desde la Seguridad Social para este grave problema. Ahora no es culpa de los ciudadanos, sino de su retraso burocrático.

De esta manera, en muchos de los casos que se han visto ahora sin ayuda, la culpa no viene desde Servicios Sociales y desde las propias personas vulnerables, sino de la administración central que no ha tenido la capacidad de gestionar los expedientes que requieren de esta actualización.

Ante estas suspensiones "masivas", las asociaciones de afectados exigen que se levanten la suspensión cautelar que hay sobre estas ayudas: “Como consecuencia de esa deficitaria gestión del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), directamente aplican una suspensión cautelar de una prestación destinada a cubrir las necesidades básicas para la subsistencia”.

La falta de tiempo para actualizar los expediente en el seno de la administración ha dejado a muchas personas en una situación mucho peor de la que ya tenían. Debemos recordar que es una ayuda para satisfacer las necesidades básicas y que se ha visto anulada por el gran caos burocrático al que nos enfrentamos siempre en España.

Los retrasos en la tramitación de expedientes lo vemos prácticamente a diario. Un retraso de 3 meses para empadronarse en un pueblo, años para tramitar el Bono Alquiler en algunas comunidades autónomas o todavía recordamos el gran caos en los plazos para entregar la ayuda de 200 euros durante la pandemia.

El IMV en particular lleva con problemas en su tramitación desde su inicio, con una gran cantidad de tiempo de espera para obtener una respuesta favorable y comenzar a cobrarlo. Ahora exigen que el IMV no se suspenda hasta que el expediente sea revisado y resuelto, no antes de hacer esto.

Imágenes | Alexa martaposemuckel

En Genbeta | El SEPE te paga 600 euros para hacer un curso en uno de sus centros: da igual que trabajes o estés en paro