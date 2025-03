La IA se ha hecho tan lista que el mejor test que había para comprobar su inteligencia ya no sirve. Han tenido que crear uno nuevo

Existe un benchmark que trata de puntuar la inteligencia de los modelos de IA con una particularidad: su resolución es extremadamente difícil para los modelos de IA, pero fácil para el razonamiento humano.

La primera competición para alcanzar la máxima puntuación de este benchmark (ARC-AGI), fue superada por el modelo o3 (low) de OpenAI en un 75,7% y en un 87,5% (o3 high). A OpenAI le llevó cuatro años pasar en 2020 de un 0% con GPT-3 a un 5% en 2024 con GPT-4o. Y dado que los modelos de razonamiento profundo son cada vez más sofisticados, ARC-AGI vuelve con una versión mejorada de su benchmark que se lo pondrá muy difícil a los modelos de IA del momento, y que también podemos resolver nosotros mismos.

ARC-AGI, un test sorprendentemente difícil para la IA, pero fácil para los humanos

En 2019, François Chollet -creador de Keras, una biblioteca de aprendizaje profundo de código abierto adoptada por más de dos millones de desarrolladores-, publicó 'On the Measure of Intelligence', donde introdujo el 'Corpus de abstracción y razonamiento para la inteligencia general artificial' (ARC-AGI) de referencia para medir la inteligencia.

Desde entonces, se ha consolidado como un test fiable que prueba las capacidades de una IA donde los participantes independientes y compañías ponen a prueba sus soluciones en una competición, la ARC Prize. En 2025, la competición se realizará sobre ARC-AGI 2, con grandes mejoras respecto a su predecesor.

El nuevo conjunto de pruebas ha sido diseñado específicamente para desafiar el razonamiento de los modelos de IA (aunque el objetivo es testear las capacidades de una AGI) , manteniendo un equilibrio entre su dificultad extrema para la IA y su accesibilidad para los humanos.

Una de las mejoras clave de ARC-AGI-2 es el aumento del número de tareas en todos los conjuntos de evaluación, pasando de 100 a 120. Esta ampliación busca ofrecer una mayor diversidad y complejidad en los retos planteados. Además, se han eliminado todas aquellas tareas que podían ser resueltas mediante estrategias de fuerza bruta o mediante enfoques algorítmicos predefinidos. De este modo, el desafío se centra en el desarrollo de una verdadera capacidad de razonamiento en las IA, en lugar de depender de soluciones basadas en una búsqueda exhaustiva o lenguajes específicos.

Otra novedad importante es la incorporación de pruebas que abordan aspectos clave del pensamiento lógico, como la interpretación simbólica, el razonamiento composicional y la aplicación de reglas contextuales. Se ha demostrado que los sistemas de IA tienen serias dificultades para asignar significado a símbolos, combinar múltiples reglas simultáneamente o adaptar sus respuestas en función del contexto.

Mientras tanto, cualquier persona puede resolver estos problemas con naturalidad. Para garantizar la validez de estos resultados, todas las tareas han sido sometidas a pruebas con personas reales en un estudio controlado, asegurando que los conjuntos de evaluación sean comparables y estadísticamente sólidos. De hecho, si tienes curiosidad, puedes ponerte tú también a prueba resolviendo los mismos puzles a los que los modelos de IA se enfrentan con este benchmark.

Herramienta web para resolver los puzles de ARC-AGI

Para ello, lo único que tienes que hacer es dirigirte al siguiente enlace y seleccionar el nivel de dificultad y test (v1 y v2, ambos en versiones fáciles y difíciles). Los puzles muestran composiciones de figuras que nosotros tendremos que resolver en base a los ejemplos que nos exponen. En la web podemos editar los cuadros, copiar desde los ejemplos, rellenar con colores las zonas y más. Una vez tengamos lista nuestra solución, tendremos que validarla.

Entre los cambios en la competición de 2025 también han traído mejoras significativas. El premio principal ha aumentado de 600.000 a 700.000 dólares para los que logren superar el benchmark, manteniendo los premios adicionales para la mejor puntuación y la mejor publicación científica. Además, los recursos computacionales disponibles para los participantes se han duplicado, lo que permite realizar pruebas más intensivas sin comprometer la calidad de las soluciones.

Para reforzar la transparencia y evitar el sobreajuste, los equipos deberán hacer públicas sus soluciones antes de recibir la evaluación final sobre el conjunto privado de tareas. Asimismo, se han introducido mejoras en la clasificación en tiempo real de la plataforma Kaggle, donde las puntuaciones se basarán en un conjunto semi-privado de pruebas, con la evaluación definitiva realizándose solo al final de la competición.

Otra novedad es la ampliación del periodo de participación, que ahora se extiende de marzo a noviembre de 2025, ofreciendo más tiempo para la investigación y el desarrollo de estrategias.

El reto planteado por ARC-AGI-2 ha demostrado ser insuperable para las soluciones actuales de inteligencia artificial. Mientras que los modelos basados únicamente en grandes modelos de lenguaje apenas logran resultados en torno al 0 %, incluso las soluciones más avanzadas, como o3 de OpenAI, no superan el 5 %. En contraste, cada una de las tareas ha sido resuelta por al menos dos participantes humanos en menos de dos intentos, lo que evidencia la brecha existente entre el razonamiento humano y el procesamiento algorítmico actual.

