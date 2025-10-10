En Internet fingía ser carpintero barato, y ni era carpintero, ni salía barato: logró robar 30.000 euros. Ha acabado detenido en Palma

La Policía Nacional de Palma ha anunciado la detención de un hombre al que acusan de delitos de estafa, amenazas graves y reclamación judicial. Ha logrado estafar más de 30.000 euros, que se conozca por ahora, a 20 personas ofreciendo sus servicios de carpintería a precios asequibles.

Una investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se encargó de investigar durante meses una veintena de denuncias y es que en todas se explicaba un patrón de actuación: el arrestado se anunciaba en portales de Internet y chats de mensajería, usando nombres de empresas conocidas en el sector de las puertas y las personas y ofrecía lacado y barnizado a precios muy asequibles.

La gente le contactaba para encargar sus servicios y él, incluso, acudía a su domicilio, acordaban un presupuesto y también se encargada de recoger los materiales que había que arreglar. Les solicitaba el 50% del costo de la reparación, por adelantado.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Cómo lograba sonsacar más dinero

Como recogen desde La Crónica Balear, unos días más tarde pedía más dinero a sus clientes alegando motivos lógicos como que necesitaba comprar más materiales o que el trabajo era más complicado de lo esperado y necesitaba contar con los servicios de otro carpintero. También alegaba que tenía que alquilar un local para seguir con su labor.

Según las denuncias puestas por las víctimas de esta estafa incluso enviaba documentación en fotografías de quiénes eran esos otros carpinteros que iban a ayudar y a veces alegaba que, al final de la reforma, les daría un descuento sobre el precio inicialmente pactado.

Como añade Europa Press, a la hora de la verdad, cuando tenía que devolver las puertas o las ventanas, no lo hacía y además dejaba de contestar las llamadas o los mensajes. Con algunas de sus víctimas sí llegó a mostrarse agresivo verbalmente y les exigió más dinero para devolverles sus cosas.

Imagen | Foto de Paul Trienekens en Unsplash

En Genbeta | Un trabajador se reunió con su jefe, que le pedía enviar 23 millones a una cuenta. Tras hacerlo se enteró de que era un deepfake



