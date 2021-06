Kuaishou o Kwai se postula como el gran rival de TikTok: así es esta red social de vídeos que apuesta por Linux y paga a usuarios

Además de los competidores que TikTok puede encontrar entre las redes sociales tradicionales, hay un rival menos conocido pero con una alternativa que puede resultar interesante a una importante parte de la audiencia: Kuaishou que ya es su mayor rival en China y cuya particularidad es que utiliza software de código abierto. La plataforma ya se ha expandido por el mundo con el nombre de Kwai, siendo América Latina una apuesta importante.

La app del grupo Kuaishou llegó a la bolsa de Hong Kong con éxito, según ZDnet y acaba de anunciar que se ha convertido en licenciatario y miembro de la comunidad de la comunidad Open Invention Network (OIN), que es el mayor consorcio de patentes que existe para licenciarlas gratuitamente a sus miembros. La plataforma protege a Linux y al software de código abierto, así como a las empresas que están tras estos programas de software, de los ataques a las patentes.

Kuaishou, aunque aún no conocida por Europa, pero que sigue a TikTok en fama dentro de China, contaba en marzo de este año con 265 millones de usuarios diarios y cada uno pasaba una media de casi 90 minutos cada día conectados a la plataforma, de acuerdo con The Wall Street Journal, que destaca su crecimiento en este último año. La marca está apostando fuerte por los mercados de América Latina, tras Asia.

Cabe recordar que Kwai se creó en 2011, mucho antes que Vine (ya desaparecida con ese nombre, pero ha reggresado bautizada como Byte), TikTok y Reels. Esta aplicación de origen chino logró en sus primeros cuatro años 10 millones de usuarios locales.

La importancia del código abierto para las plataformas sociales

Hongyi Jia, consejero general de Kuaishou, ha declarado: "nos esforzamos por ser la principal plataforma social de vídeos cortos y la comunidad para que todos los usuarios graben y compartan sus vidas. Linux y el código abierto son elementos fundamentales en las tecnologías que desarrollamos e integramos en nuestra plataforma", Cabe decir que TikTok también utiliza ampliamente el software de código abierto en su aplicación. Pero TikTok aún no se ha unido a la OIN.

¿Por qué ambos utilizan tanto código abierto? El director general de la OIN, Keith Bergelt, considera que "los medios sociales han transformado la forma en que la gente se comunica y hace negocios. Linux y la tecnología de código abierto son la base de las principales plataformas de medios sociales". Esta unión a la Organización hará que las novedades de Kuaishou en cuanto a propiedad intelectual puedan estar mejor protegidas frente al riesgo de que sus patentes sean copiadas.

No es necesario ser una corporación gigante para cosechar los beneficios de la pertenencia a OIN. La comunidad de la OIN practica la no agresión en materia de patentes en el núcleo de Linux y en las tecnologías de código abierto. Las patentes propiedad de la Red de Invención Abierta son igualmente licenciadas libres de regalías a cualquier organización que acepte no hacer valer sus patentes contra el Sistema Linux, como explica ZDnet.

La apuesta en América Latina bajo la marca Kwai que promete pagar a los consumidores de vídeos

La firma china Kuaishou aterrizó en diversos mercados en América Latina con el nombre de Kwai. Comenzó en Brasil y en los últimos meses ha llegado a nuevos lugares como México. Su gancho para diferenciarse en el mercado de las redes sociales es que promete a los consumidores de contenido poder ganar dinero con ello.

En principio, si ves la descripción de Kwai, podrían estar hablando también de TikTok: "es una red social de vídeos cortos y tendencias". Como usuario, te anima a descubrir "divertidos vídeos cortos", contribuir "a la comunidad virtual con grabaciones, vídeos de tu vida, jugando retos diarios o con likes a los mejores memes y vídeos" y compartir "tu vida con vídeos breves y escoge entre docenas de efectos mágicos y filtros para estos".

Su principal diferenciación de TikTok es que algunos anuncios que los usuarios de países como México donde ha aterrizado hace un par de meses, claman que a través de esta aplicación se puede ganar desde un ingreso extra hasta otros que sugieren que usar la app podría llegar a ser la fuente de empleo. Es decir, que dice que paga dinero a quienes consuman los contenidos.

En la práctica, un usuario puede conseguir algún ingreso, pero en realidad es de pequeñas cantidades. Como han explicado desde Xataka México, Keith Hernández, director general para Sudamérica de la plataforma contó que este programa de referidos se realiza por medio de un código individual que los usuarios pueden compartir con otras personas para invitar a descargar y usar la app.

Este programa para ganar dinero comenzó funcionando por un periodo de un mes. Cada usuario puede ganar tokens internas por abrir diariamente la aplicación y cambiarla por saldo que se puede retirar. La cantidad que se puede llegar a recibir es máximo de 100 pesos diarios (4,11 euros) y el mínimo de 1 peso. Las dudas que causa este sistema han llevado incluso a la creación de aplicaciones en Google Play que te prometen información para saber cómo monetizar tu uso de esta red social.

La plataforma adelantaba que su plan era el de lanzar en los próximos meses unas serie de funcionalidades de e-commerce y gifting.