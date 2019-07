"No soy fan de las criptomonedas": Trump ataca a Bitcoin y Libra

Donald Trump sigue haciendo uso de su cuenta de Twitter para publicar todo tipo de comentarios sorprendentes. Tanto puede declarar la guerra a Irán, amenazar al planeta con una guerra nuclear o afirmar que "no es un fan de las criptomonedas".

En un hilo publicado hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos asegura que "no es un fan del Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero y y cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire".

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2019

"Libra tendrá poca importancia o fiabilidad"

Por si fuera poco, continuó atacando directamente a Libra, la criptomoneda presentada por Facebook a mediados del mes pasado. Trump afirma que "Libra tendrá poca importancia o fiabilidad":

"Si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco, deben buscar una nueva Carta Bancaria y estar sujetas a todas las Regulaciones Bancarias, al igual que otros bancos, tanto nacionales como internacionales".

...and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2019

Como vemos, Trump también ha declarado que en los Estados unidos "sólo tenemos una moneda real, y es más fuerte que nunca". Ha aprovechado para presumir de la "moneda más dominante en el mundo, y siempre seguirá siéndolo". Por si a alguien le quedaba alguna duda, termina el tweet diciendo "se llama el Dólar de los Estados Unidos".

Curiosamente, las declaraciones de Trump chocan con las que realizó Stephen Moore (ex asesor económico del presidente de Estados Unidos) hace unos días. En una entrevista concedida a Yahoo Finance, Moore afirmó que Libra "es interesante porque representa un nuevo desafío para los banqueros centrales, ya que ahora tienen competencia con las monedas privadas".

En cierto modo, el hilo publicado en Twitter por Trump viene a dar la razón a su ex asesor económico, ya que proyectos como Libra representan una amenaza real para el sistema económico que conocemos.

No olvidemos que Facebook es una red social con miles de millones de usuarios en todo el mundo, y han anunciado que quieren lanzar su criptomoneda en 2020 (incluyendo al menos a 100 organizaciones en el lanzamiento).