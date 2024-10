"Por no saber qué pedir acabé comprando 25 euros en merluza”: la Gen Z no tiene problemas en comprar online, pero en la pescadería sí

Hacerse adulto lleva consigo el hecho de asumir diferentes tareas que normalmente hacían nuestros cuidadores en la infancia o la adolescencia. Pagar facturas, preocuparse por tener el seguro del coche al día o echarle gasolina antes de que agote. Pero también se suma al hecho de hacer la compra y a enfrentarse a las tan odiadas cantidades de carne y pescado. Algo que una creadora de contenido no ha dudado en contar en su cuenta de TikTok.

Es un hecho que la Generación Z está acostumbrada a comprar por internet y recibir en casa el pedido en Amazon o en los supermercados online. Esto hace que ir a una carnicería, pescadería o frutería sea algo realmente raro para una parte de la sociedad. Sobre todo de cara a saber qué cantidades se debe comprar de comida.





Esto es algo que ha querido compartir la creadora de contenido jaquiles en su cuenta de TikTok. A través de un reciente vídeo relata como fue a la pescadería a por un poco de pescado para cenar. Pero reconoce que por "no saber cuánto pedir he acabado comprando 25 euros de merluza".

Concretamente, relata como le pidió un poco de pescado, y la pescadera le dijo que si le ponía la mitad de la merluza. Ella entendía que la mitad de una merluza (que puede que no hubiera visto entera casi nunca) iba a ser una ración. Pero su sorpresa fue cuando vio un gran trozo encima de la báscula, y ya reconoce que no se atrevía a decirle que la cena era solo para ella.

Incluso tras decirle a la pescadera que le limpiara el pescado y le quitara la raspa, esta le pregunto si estaba segura en quitarle las espinas. Su reacción fue clara: "que se piensa que voy a hacerme un caldo, si la cocino en la Airfrier".

El final del vídeo no tiene desperdicio: "si a mi me gusta más la lubina". Esta historia tan curiosa dentro de la Gen Z acompañado del humor, ha hecho que sean muchas las personas que han interaccionado con el vídeo con más de 100.000 'me gustas' y comentarios de todo tipo en los que se trata de empatizar con la creadora.

Imágenes | Samuel C.

En Genbeta | La Generación Z y los millennials realizan cada vez más "gastos catastróficos": así es el 'doom spending' y sus causas