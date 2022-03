Rusia contraataca: bloquea Instagram y deja a Meta sin 80 millones de usuarios

Como el gobierno de Moscú prometió la pasada semana, ha bloqueado Instagram en Rusia, dejando al imperio de Mark Zuckerberg con 80 millones de usuarios menos. Según el servicio de supervisión de Internet GlobalCheck "la plataforma de redes sociales es inaccesible para la gran mayoría de la población del país".

El país anunció sus planes de prohibir Instagram la semana pasada, en respuesta a la decisión de la empresa matriz Meta de permitir a los usuarios de Facebook e Instagram de algunos países llamar a la violencia contra los soldados rusos tras la invasión de Ucrania.

Rusia ha estado restringiendo constantemente el acceso a las plataformas online en un esfuerzo por controlar el flujo de información sobre la guerra y ya ha restringido el acceso a Facebook y Twitter. Hay que recordar que el gobierno del Kremlin tachó al imperio de Meta de ser una "organización extremista".

El viernes pasado, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo en un tuit que "esta decisión aislará a 80 millones de personas en Rusia entre sí y del resto del mundo". Según el directivo, alrededor del 80% de las personas en Rusia siguen una cuenta de Instagram fuera de su país.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.