Shein y Temu ya tienen su respuesta a los aranceles, y la pagan los usuarios: enormes subidas de precio en Estados Unidos

Si hay un tema que ha centrado el debate político mundial y las conversaciones de a pie en estos primeros meses de 2025 han sido las decisiones económicas de Donad Trump imponiendo aranceles a muchísimos países del mundo (hasta territorios despoblados, lo que ha dado también para memes).

Muchas grandes tech, como Apple, se han visto enormemente afectadas y ahora conocemos las nuevas medidas de dos gigantes de las ventas chinas: Shein y Temu. Parecía que las aguas se estaban calmando estas últimas semanas, pero ya no.

Además de la notificación oficial de los gigantes, minoristas chinos, DHL ha tomado una decisión va a afectar a los bolsillos de los consumidores estadounidenses.

DHL toma sus medidas

Por un lado, DHL, que es una empresa logística internacional de origen alemán, ha anunciado que suspenderá todas las entregas por valor de más de 800 dólares en Estados Unidos "hasta nuevo aviso" y desde ayer lunes 21 de abril.

El motivo: va a haber controles aduaneros más estrictos y, además, tiene en cuenta que la cifra de los 800 era el límite para que un paquete pudiera entrar en Estados Unidos libre de impuestos.

Como recoge CNN, DHL indicó que los envíos entre empresas (B2B o Business to Business) no se suspenderían, pero podrían sufrir retrasos. Los envíos inferiores a 800 dólares, tanto a empresas como a particulares, no se ven afectados por los cambios.

Concretamente, DHL atribuyó la suspensión a las nuevas normas aduaneras estadounidenses, que exigen un trámite formal de entrada para todos los envíos con valor de más de 800 dólares. Cabe recordar que hasta el pasado 5 de abril el mínimo era de 2.500 dólares, como recuerda Forbes.

Xataka explica que este mecanismo ha sido siempre muy aprovechado por plataformas como Temu o Shein para ofrecer precios especialmente bajos en sus plataformas al consumidor final. Los llamados "minimis", una expresión que también se usa en Estados Unidos, hace referencia a todos aquellos paquetes con un valor por debajo de 800 dólares. Esta medida ayudó a Shein y Temu a introducirse rápidamente en el mercado estadounidense, de acuerdo con la BBC.

Subida de precios de Shein y de Temu

Al mismo tiempo, los dos gigantes de las ventas de China que han conquistado muchos países del mundo por su variedad de artículos y sus precios muy bajos, ya ha anunciado una subida de los precios para los clientes de Estados Unidos. Será a partir de este 25 de abril cuando todo cueste más caro en el país americano.

En un aviso a sus clientes publicado en su sitio web, Shein agradeció su apoyo y afirmó que la compañía sigue queriendo que sus clientes puedan usar el sitio para satisfacer sus necesidades de moda. Sin embargo, "debido a los recientes cambios en las normas y aranceles del comercio mundial, nuestros gastos operativos han aumentado", declaró Shein:

"Para seguir ofreciendo los productos que tanto les gustan sin comprometer la calidad, ajustaremos los precios a partir del 25 de abril de 2025".

Temu también emitió un comunicado a sus clientes, casi idéntico al de Shein. El aviso indica que la compañía está haciendo todo lo posible para garantizar que los clientes reciban sus productos a tiempo.

Los aranceles afectan a los consumidores

En Reddit los usuarios han debatido respecto a esto, recordando que Temu empezará a pagar aranceles del 145% en los envíos a partir del 25 de este mes de abril. Y los usuarios se quejan de que "tú y yo pagamos los aranceles, no los países ni las empresas. Es un impuesto que nos afecta a nosotros, no a China".

Temu y Shein subirán precios a partir del 25 de abril (han recordado que la gente puede aprovechar estos días para comprar a los precios más bajos actuales) pero la fecha clave a nivel legal es el 2 de mayo, día en el que se elimina la exención de los derechos de aduana (minimis) para envíos de menos de 800 dólares.

En el debate creado en redes sociales muchas son las quejas de que quienes acaban pagando las decisiones de Donald Trump y su gobierno republicano son los usuarios, la ciudadanía que ya tiene desde antes problemas con la inflación en el país.

Como publica la BBC, desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto aranceles de hasta el 145 % a las importaciones procedentes de China. Su administración declaró esta semana que, al añadirse los nuevos aranceles a los ya existentes, los gravámenes sobre algunos productos chinos podrían alcanzar el 245%.

Temu y Shein recortan inversión en EEUU

De todos modos, además de a los bolsillos de los estadounidenses, estas tiendas de venta minorista también se han visto afectadas. Desde que Trump comenzó a imponer los aranceles, la clasificación de sus aplicaciones Shein y Temu ha caído drásticamente.

Temu es ahora la 75ª aplicación gratuita más descargada en la Apple Store de EEUU, tras haber ocupado de forma constante uno de los cinco primeros puestos durante los últimos dos años. Shein se encuentra en el puesto 58º, bajando del puesto 15º del mes pasado. Los analistas han observado que Shein y Temu han recortado su inversión publicitaria en el país.

