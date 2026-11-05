Shigeru Miyamoto (73 años), sobre la inteligencia artificial generativa: “Si la IA llegara a encargarse de todo, siempre habrá un papel para nosotros”

Shigeru Miyamoto cree que, aunque la inteligencia artificial tome más funciones, los creadores tienen algo que ofrecer. “Si la IA llegara a encargarse de todo, siempre habrá un papel para nosotros”, ha dicho el diseñador de Nintendo. Para ello, hace referencia a cómo se concibe una obra y cómo se desarrolla.

El creador de Mario y The Legend of Zelda ha comentado este tema en una comparecencia relacionada con la concesión de la Orden de la Cultura de Japón. Cuando le han preguntado sobre la IA generativa y el desarrollo de videojuegos, ha hecho referencia a los cambios tecnológicos que ha vivido su generación.

La evolución de las herramientas

Por ejemplo, recuerda cómo pasaron de las máquinas de escribir a los procesadores de texto. En aquella época, las herramientas estaban en constante evolución. Cree que el avance de los ordenadores les ha ayudado a entender mejor la capacidad de los diseñadores. En este sentido, considera que la IA generativa puede suponer un cambio similar.

Ha explicado que hay un aspecto que es el de la estructura global. Es decir, cómo se concibe algo. Y otro que es el de rellenar los huecos o de pulir detalles. Estos pueden ser trabajos agradables. Pero existe el riesgo de confusión entre la satisfacción de hacer el trabajo y el hecho de tener una obra de calidad.

La intención del creador

Por ello cree que cuanto más deleguen en la inteligencia artificial, más oportunidades de reflexionar sobre lo que realmente importa de su obra tendrán los creadores. También ve aquí un potencial beneficio de la herramienta, que es que te hace repensar qué es lo que tú aportas.

Además, también recuerda que los diseños de copia y pega raramente sobreviven. Lo que les falta es la intención personal. Aquí sigue siendo el creador el que tiene la intención y el ordenador es una herramienta para realizar el trabajo.

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