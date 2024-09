Deja alucinando a sus fans anunciando su retirada de Twitch. El streamer más grande del mundo dice que se pasa al baloncesto

Kai Cenat se ha convertido en el rey de Twitch de manera indiscutible. En el último año ha conseguido un total de 6,2 millones de seguidores, los cuales le han dado unas 128 millones de visualizaciones. Su récord de suscriptores lo tuvo en marzo de 2023, en un maratón en el que acabó acumulando unas 306.621 suscripciones, máximo histórico de la plataforma hasta el momento.

Sus números evidencian el haberse convertido en uno de los streamers más exitosos de los últimos años. Teniendo en cuenta que comenzó en 2021, son cifras de infarto. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, el streamer anunció en su último directo que dejaba atrás su carrera como creador de contenido para convertirse en un jugador profesional de baloncesto. Aunque esto no es más que el inicio de otro acontecimiento histórico en su canal.

De los streamings al baloncesto profesional, pero sin pasarse

Durante sus últimos streams, Kai Cenat se encontraba en otro de sus maratones jugando a Sekiro: Shadows Die Twice, el título de FromSoftware lanzado en 2019. Al finalizar su último directo, dijo algo que dejó desconcertados a sus fans: “Esta mierda de los juegos y el streaming mola. Pero ya es hora de que me ponga las pilas. Chat, voy a dejar de hacer streaming por el momento”.

Su intención no es nada más y nada menos que la de convertirse en jugador de baloncesto profesional, o al menos eso es lo que contó a sus espectadores en directo. Cenat comentó a sus fans que se presentará al draft de una liga en tres días, aunque no reveló nada más.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Este giro de los acontecimientos no se lo esperaba nadie, y por tanto, pocos le han creído. El hecho de dejar atrás una carrera tan exitosa como streamer es difícil de creer, pero el streamer nunca ha dejado la puerta cerrada a otras profesiones, entre otras la de artista musical.

Sus declaraciones fueron tan en serio que, recientemente publicaba un tráiler en sus redes sociales sobre su nueva carrera. Para ello animó a todos a estar pendientes al próximo 27 de septiembre a las 2:00 AM hora española. Como cabe esperar, Cenat no dejará su carrera como streamer, sino que más bien tiene pinta de que comenzará otra gran serie de directos con un juego en particular: NBA 2K25.

Kai Cenat es todo un experto cuando se trata de causar furor y expectación ante sus próximos directos. Los niveles de producción de sus tráileres son dignos de película de Hollywood, y no es la primera vez que anima a todos sus fans a estar pendientes para otro acontecimiento de gran calibre en su canal.

En el vídeo se puede ver a Cenat siendo aceptado en el draft de la NBA como novato mientras aparece su camiseta con su nombre y un 25 a su espalda. Sus fans han quedado desconcertados, mostrando opiniones de todo tipo. De momento, queda esperar a la fecha para conocer más detalles al respecto.

