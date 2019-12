Larry Page y Sergey Brin abandonan sus puestos para que Sundar Pichai se convierta en el CEO de Alphabet

Hace unas horas, Larry Page y Sergey Brin (los cofundadores de Google) publicaron una carta en la que anunciaron que dejaban sus posiciones como CEO y presidente de Alphabet (la empresa matriz de Google).

Sundar Pichai, que hasta ahora era el CEO de Google, a partir de hoy también pasará a ser el CEO de Alphabet. En la carta publicada, Page y Brin aseguran que es "un momento natural para simplificar la estructura de gestión de la compañía".

"Alphabet y Google ya no necesitan dos CEOs y un presidente".

"Una mejor manera de manejar la empresa"

Además, han declarado que "nunca hemos sido de aferrarnos a nuestros puestos ejecutivos y creemos que hay una mejor manera de manejar la empresa". De todos modos, han aclarado que seguirán siendo empleados de Alphabet y que conservarán sus puestos en la junta directiva.

Pichai declaró "estar entusiasmado con Alphabet y su enfoque a largo plazo por abordar los grandes desafíos a través de la tecnología". Además, añadió que "está deseando seguir trabajando con Larry y Sergei en nuestras nuevas funciones".

"Gracias a ellos tenemos una misión atemporal, valores perdurables y una cultura de colaboración y exploración. Es una base sólida sobre la que seguiremos construyendo".

Recordamos que Page y Brin todavía poseen más del 50% de las acciones con derecho a voto de Alphanet. Y, hablando de acciones, las acciones de la compañía han subido medio punto al anunciarse el cambio de CEO.

En una carta a los empleados de la compañía, Pichai afirmó que este cambio "no afectará a la estructura de Alphabet o el trabajo que realizamos hoy en día. Seguiré muy centrado en Google y el trabajo que estamos haciendo para ampliar los límites de la informática y crear un Google más útil para todo el mundo".

Precisamente, estos días se ha generado algo de polémica alrededor de un grupo de exempleados de Google. Cuatro exempleados de la compañía anunciaron que planean demandar a Google, y la acusan de haberles despedido por su activismo (promover causas sociales y la opción de sindicalizarse).

Google left us with two business days of insurance coverage after firing us. Two.



I now have to decide which aspects of my health to have covered and treated. — Rebecca Rivers (@Tri_Becca90) December 3, 2019

Desde la empresa, sin embargo, aseguran que los cuatro exempleados (Laurence Berland, Sophie Waldman, Rebecca Rivers y Paul Duke) estaban accediendo y distribuyendo información de la empresa "fuera de su área laboral".

Los trabajadores despedidos afirman que no violaron ninguna norma y es por eso que planean demandar a Google. Duke declaró que "le tienen miedo al poder de sus trabajadores" y "este es un ejemplo del enorme poder" que tiene esta empresa.