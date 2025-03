Si tienes Firefox, más te vale actualizar antes del viernes: este problema puede hacer que tus extensiones fallen

Malas noticias si estás ejecutando una versión antigua de Mozilla Firefox. El navegador posee un grave problema que afecta a la versión 128 y anteriores. Según sus responsables, si el usuario no actualiza antes del viernes, podría tener riesgo de que sus extensiones se acaben corrompiendo, falle la reproducción de vídeo y otros errores.

La versión 128 data de julio de 2024, por lo que si no has actualizado desde entonces, lo mejor será que no pierdas el tiempo. Según Mozilla, el problema tendría que ver con una expiración en sus certificados.

Actualiza Firefox antes del viernes para no tener problemas de funcionamiento

“Aunque es posible utilizar Firefox sin actualizarlo, es posible que experimentes problemas como la desactivación de complementos, dificultades con los medios DRM y otras interrupciones,” aseguraban sus responsables en una publicación oficial.

“Saltarse esta actualización también implica perderse importantes correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento. Te recomendamos encarecidamente que actualices a la última versión para evitar estos problemas y garantizar que tu navegador siga siendo seguro y eficiente,” continuaban.

Para garantizar que el navegador siga funcionando sin problemas, debemos actualizar Firefox idealmente a la última versión en Windows, macOS, Linux y Android. En el caso de iOS, sus usuarios no quedarían afectados, pues en este sistema operativo Firefox debe usar el propio motor web de Apple.

El navegador Tor también se basa en Firefox, por lo que los usuarios de este navegador deberían comprobar que la versión que utilizan corresponde a una de las más recientes de Firefox.

El certificado raíz de Firefox sirve para brindar seguridad al navegador y al ecosistema que Mozilla ha creado alrededor de él. Este certificado no afecta a otros navegadores como Chrome, Edge o Safari. Afortunadamente, actualizar Firefox es sencillo, ya que lo único que debemos hacer es dirigirnos al menú de ajustes de Firefox y presionar en 'Sobre Firefox'. Tras ello, el sistema buscará la actualización más reciente.

No hacerlo conlleva a más riesgos que los que provocan la expiración de este certificado. Y es que según la compañía, los usuarios también se encontrarían desprotegidos ante otro tipo de amenazas. “Firefox se basa en configuraciones de seguridad actualizadas para protegerte de actividades maliciosas. Esto incluye listas de bloqueo para complementos dañinos, listas de revocación para certificados SSL no fiables y certificados intermedios precargados utilizados para conexiones seguras,” afirman desde Mozilla.

La buena noticia es que Firefox está avisando de ello al menos antes de que expire el certificado, cosa que, según el medio The Register, no fue el caso en mayo de 2019, donde la expiración del certificado provocó la desactivación de toda extensión de Firefox, tema, plugin de motor de búsqueda y pack de idiomas, dejando a los usuarios desprotegidos.

Además de ello, La versión 3.0 de la Mozilla Root Store Policy (MRSP) entrará en vigor este sábado con el objetivo de mejorar la gestión de certificados de seguridad revocados y eliminar los certificados raíz de doble propósito (TLS y S/MIME), que Mozilla considera poco seguros. Según la compañía, separar estos usos a nivel de certificado raíz mejora el cumplimiento, la flexibilidad de las autoridades certificadoras (CA), reduce la complejidad y refuerza la seguridad.

A partir de ahora, los nuevos certificados raíz deberán estar dedicados exclusivamente a estándares TLS o S/MIME, y las CA con raíces de doble propósito deberán presentar un plan de transición antes del 15 de abril de 2026 y completar la migración antes del 31 de diciembre de 2028. A pesar de todo ello, cabe recordar que el impacto de estas medidas podría ser limitado, ya que Firefox tiene actualmente menos del 3% del mercado global, una caída drástica desde su pico del 30% en 2009 antes de ser superado por Chrome.

